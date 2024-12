Benedikt en Delphine zijn Sint-Elooisdekens Sint-Jan

Op zaterdag 21 december zal de Wingense parochie in feestelijke sfeer vertoeven, want dan vindt immers het jaarlijkse Sint-Elooisfeest plaats. Dit jaar zijn het Delphine Vanhove en Benedikt Devlieghere die centraal staan als deken van de Sint-Elooisgilde van Sint-Jan.

Sint-Jan Wingene is naar goede jaarlijkse gewoonte de laatste parochie in rij die het Sint-Eloois-feest viert. Al vele jaren is het op Sint-Jan de gewoonte om twee dekens centraal te zetten die telkens hun opvolger kiezen voor twee jaar verder. Dit jaar zijn het Benedikt Devliegher en Delphine Vanhove die de eer te beurt valt van deken. De enthousiaste aanhangers van de Sint-Elooisgilde van Sint-Jan wijken op zaterdag 21 december uit naar Wildenburg, het is immers bij Benedikt thuis in de Gravestraat dat de deelnemers om 8 uur welkom zijn voor het ontbijt aangeboden door de beide dekens samen. Iets na 10 uur trekt het gezelschap richting Sint-Jan om er het glas te heffen in de lokale cafés om dan tegen 13 uur in zaal De Verrekijker in Wingene bijeen te komen voor het feestmaal en de aanstelling van de nieuwe dekens. De rest van het feest vindt plaats in zaal De Verrekijker met een leuke tombola om 20.30 uur en een spetterend dansfeest vanaf 21 uur met Disco Ronny. Wie nog kaarten wil, kan terecht op 0475 38 43 47. (KDV)