Bellewaerde kleurt roze: Think Pink viert 15-jarig bestaan in Iepers pretpark

De nationale borstkankerorganisatie Think Pink viert dit jaar haar vijftiende verjaardag. Voor deze gelegenheid stelt Bellewaerde het pretpark ter beschikking voor een uniek feestweekend. Op vrijdag 30 september staat een Race for the Cure op het programma en op zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober kleurt Bellewaerde Park ‘pink’.

Als nationale borstkankerorganisatie zet Think Pink zich dagelijks in voor borstkankerpatiënten en hun familie. “Vier doelstellingen staan voorop: informeren en sensibiliseren, patiëntenrechten verdedigen, financieren van wetenschappelijk onderzoek en ondersteunen van zorg- en nazorgprojecten”, zegt Mieke Deprez van Think Pink. “Een belangrijke focus ligt op het aspect bewegen. Bewegen is erg belangrijk en vermindert de kans op borstkanker.”

Think Pink organiseert dan ook tal van sportevents. “Een belangrijk internationaal sportevent in Oktober Borstkankermaand is de Race for the Cure. Dat is het grootste sportevenement in Europa ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker. Het evenement brengt mensen die de diagnose borstkanker kregen onze lotgenoten en hun familie, vrienden en sympathisanten samen voor een wandeling van 3 kilometer of een loop van 5 kilometer.”

Opwarmen met Evy Gruyaert

Deze unieke editie van dit event vindt plaats op vrijdag 30 september in Bellewaerde Park. “Evy Gruyaert zal bij deze race voor de opwarming zorgen. Iedereen, ongeacht het sportief niveau en de lichamelijke conditie, kan deelnemen. De inschrijven lopen nog volop binnen, maar ondertussen zitten we al aan meer dan 550 deelnemers. Ook op de dag zelf kan er ter plaatse nog ingeschreven worden.” De Race for the Cure start vanaf 17.30 met een eerste shift en kids run. Vervolgens zijn er nog startmomenten om 18.30 uur en 19.30 uur.

Eén op acht vrouwen wordt in haar leven geconfronteerd met borstkanker

Ook op zaterdag 1 en zondag 2 oktober staat Bellewaerde in het teken van Think Pink. “Alles in het park krijgt een roze tintje en Think Pink zal ook aanwezig zijn met een leuke stand”, vervolgt Mieke. “Van alle tickets die op die twee dagen verkocht worden, gaat 1 euro naar de lotgenotenwerking van Think Pink. Lotgenoten en hun families en vrienden kunnen even zorgeloos genieten van de attracties, dieren en animatie in het park.”

Maar er is meer: dit seizoen neemt Bellewaerde Park afscheid van de iconische attractie de Keverbaan. Om in schoonheid afscheid te nemen van deze familie-attractie en een extra steentje bij te dragen aan Think Pink, worden vier wagonnetjes geveild. “Een eerste wagonnetje ging in de zomer al de deur uit voor 6.800 euro”, zegt Filip Van Dorp van Bellewaerde. “Deze zomer konden bezoekers ook badeendjes adopteren om mee te doen aan de duck race in de lazy river van Bellewaerde Aquapark. Uiteindelijk werden 1.504 eendjes geadopteerd, goed voor een bedrag van 3.008 euro.”

Screening

Dat geld zet Think Pink onder meer in om wetenschappelijk onderzoek op te starten, de bevolking te sensibiliseren over het screenen voor borstkanker en mensen die de diagnose van borstkanker kregen te steunen en te informeren. “Het is ook nodig, want één op acht vrouwen wordt in haar leven geconfronteerd met borstkanker en één op honderd lotgenoten is een man. Dat zijn harde cijfers”, besluit Mieke Deprez.