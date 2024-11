Bedankingsfeest voor de vele vrijwilligers van NestorPlus

In en rond OC De Vrede werden alle vrijwilligers van NestorPlus uit Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem in de bloemetjes gezet. NestorPlus richt zich naar senioren en mensen met een zorgvraag (fysieke, psychische, financiële of sociale kwetsbaarheid). Organisator Nancy Deprez eerde de vele chauffeurs die mensen rondbrengen en de vrijwilligers die onder meer de tuin proper houden of andere klusjes doen bij inwoners die dit zelf niet meer kunnen. Het kantoor van NestorPlus is open op maandag, woensdag en vrijdag in het gemeentehuis van Vleteren. Contact: 0473 33 34 33. (foto AHP)