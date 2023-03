Bart Devoldere voortaan aan het roer van Kunst Veredelt: “We zitten op een prachtige golf. Zeil spannen en surfen maar!”

Sinds begin maart heeft de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt uit Ingelmunster een nieuwe voorzitter. Bart Devoldere uit Olsene heeft de fakkel overgenomen van Patrick Borms uit de Ketenstraat, die twaalf jaar voorzitter was. Bart kan rekenen op een nieuwe bestuursploeg. “De muziekvereniging zit op een super positieve vibe, op een prachtige golf”, zegt de nieuwe voorzitter. “Je moet een sterk team hebben om zoiets te bereiken”, stipt zijn voorganger aan.

Patrick Borms (59) staat bijna dertig jaar voor de klas in het VTI in Izegem. Hij is op één jaar van zijn pensioen en hoopt wat meer op reis te kunnen gaan of korte uitstappen te kunnen maken. “Als voorzitter van een bloeiende muziekvereniging was dat niet altijd mogelijk, zodat ik al een tijdje aan het denken was om een stap opzij te zetten. Ik wilde tegen mijn pensioen in 2024 een opvolger, maar omdat er bestuursverkiezingen georganiseerd werden, kon de opvolging vlugger verzekerd worden. Ik verlaat Kunst Veredelt niet, want ik blijf muzikant, als saxofonist.”

Geen optreden gemist

Patrick is al muzikant sinds 1975. Toen speelde hij bij Vermaak Na Arbeid in Tielt.

“In 1988 begon ik bij Kunst Veredelt. Toen ik in Ingelmunster kwam wonen, woonde ik in de Oostrozebekestraat, nabij de woonst van Marcel Meyfroidt. Ik speelde vaak thuis op m’n saxofoon. Op een avond stonden Marcel en Jean-Pierre Vroman aan mijn voordeur met de vraag of ik wilde meespelen bij Kunst Veredelt. Ze hadden mij horen spelen. Ik werd muzikant, en twaalf jaar geleden werd ik voorzitter.”

“Mijn leven stond constant in het teken van muziek. Ik heb geen enkel optreden gemist. Voorzitter zijn van zo’n vereniging mag je niet onderschatten. We zijn in de harmonie met zo’n zestig mensen. Met De Speelveugels erbij zijn we met ongeveer zeventig – en dat is dan nog gerekend zonder de medewerkers die niet meespelen maar zich wel voor ons muziek inzetten.”

Welke mooi momenten koestert de gewezen voorzitter?

“We hebben veel mooie momenten beleefd. Ik kan mij niet vastpinnen op één iets. In de voorbije twaalf jaar zijn we van een leeg sigarenbakje tot een goede financiële kas geraakt. We zijn gestegen naar de categorie uitmuntendheid. We zijn veranderd van feitelijke vereniging naar een vzw. Ik sta ook stil bij de groei van ons orkest. Ooit zaten we in dat kleine lokaaltje van Drie Koningen, nu zitten we met dertig à veertig mensen op één repetitie. Ik deed dat allemaal samen met de bestuursploeg, want als voorzitter ben je niets, alleen. Je moet een sterk team rond je hebben om zoiets te bereiken. Ik was wel de man van de lijstjes”, lacht Patrick. “Ze werden wel eens verfoeid. Maar wat we allemaal hebben gerealiseerd, hebben we met één ploeg gedaan.”

Dankzij het lief

Bart Devoldere (31) is de partner van Sarah Wiebouw en de vader van Charles (drie maanden), en werkt als consultant. Hij woont in Olsene, maar is afkomstig uit Meulebeke.

“Ik volgde tijdens mijn jeugd muziekles en leerde trompet en slagwerk spelen. Ik speelde bij Vreugd in Deugd in Meulebeke. Maar ik zat daar een beetje alleen, in mijn jeugdgeneratie. Ik was wel muzikant, maar had geen vriendengroep. Mijn ouders zijn goed bevriend met de vorige dirigent Francis Baert. Zo kwam ik in Ingelmunster terecht. Toen ik zeventien was, begon ik bij Kunst Veredelt. Ik leerde er mijn vriendin Sarah kennen, en zo ben ik erbij gebleven”, lacht Bart. “Sarah is ook afkomstig uit Meulebeke, maar familieleden van haar uit Ingelmunster zijn lid van Kunst Veredelt. Zo verzeilde ze bij Kunst Veredelt.”

Bart zetelde al twee jaar in het bestuur. “We hadden gezamenlijk beslist om te streven naar een vast bestuur en om te checken wie er allemaal interesse had om toe te treden. Er waren heel vlug drie kandidaten voor het voorzitterschap. Niemand wilde Patrick van zijn stoel duwen, maar hij vond het ideaal dat er een opvolger kwam. Zelf ging ik op zoek naar de lokale Balthasar Boma – als je een hoofdsponsor én voorzitter hebt, dan is dat bingo, maar die was hier niet te vinden. Omdat ik constant mensen aan het overtuigen was om zich kandidaat te stellen, kon ik mezelf ook overtuigen om te kandideren. Nu gaan we met het bestuur verder bouwen aan wat aan ons werd voorgeschoteld. De vereniging zit op een positieve vibe, een prachtige golf. We moeten enkel maar ons zeil erover spannen en verder surfen.”

Werking verzekeren

Bart woont niet in Ingelmunster. Een nadeel voor een voorzitter?

“We hebben een kernbestuur van vijf mensen. Secretaris Remco Kloek en ik wonen niet in Ingelmunster, maar Ivo Dumoulin, Bert Vanderlinde en Gudrun Verstraete wél. Het is dus haalbaar om de werking te verzekeren. We gaan ook niet plots een totaal andere koers varen. Wat goed werkt, moet je niet per se willen veranderen. We zien wel wat de toekomst brengt. Nu focussen we ons op ons concert in april, en in het najaar op onze matinee.”

Zaterdag 15 april om 20 uur: ‘Ready set… Action!’ in de Evenementenhal in de Bollewerpstraat. Gastheer: Lieven Debrauwer. Tickets aan 15 euro, 8 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar, 18 euro aan de deur. Tickets via de muzikanten of tickets@kunst-veredelt.be (Patrick Depypere)

patrick.borms1@gmail.com, bdevoldere@gmail.com