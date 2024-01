AV Molenland krijgt titel van koninklijke Maatschappij: “Nog steeds warme familieclub”

Atletiekclub AV Molenland kreeg onlangs de titel van Koninklijke Maatschappij toegekend. Het officiële diploma werd in Brugge afgehaald door voorzitter Karel Cannaert, secretaris Rita Vandenbussche en het oudste lid, Eric Chevrolet.

AV Molenland bestaat dit jaar 50 jaar en dat werd afgelopen zomer al uitbundig gevierd. Ook op sportief vlak werd het voor de club een topjaar met verschillende nationale titels. “Het was een heel mooi atletiekjaar”, steekt Karel Cannaert van wal. “Het feit dat we nu een Koninklijke Maatschappij zijn, verandert niets aan de inhoud van onze club. We blijven een familieclub, maar die titel is eigenlijk vooral een erkenning voor al het werk dat iedereen, die betrokken is bij de club, over de jaren heen op vrijwillige basis heeft gedaan.”

Hoofdgedachte

“Zowel Karel als ikzelf zijn meer dan twintig jaar betrokken bij Molenland”, zegt Rita. Er is natuurlijk heel veel veranderd, maar volgens mij is de hoofdgedachte van de club ongewijzigd gebleven. Molenland is altijd een warme club geweest waar iedereen zich goed voelt en dat is nu nog altijd zo. Daarnaast zijn we natuurlijk ook een club die wil presteren en met zijn atleten in de kijker wil lopen.”

Talent

“Op sportief vlak wisselen goeie jaren zich af met mindere jaren. Dat kunnen we niet forceren. Eind de jaren negentig had de club bijvoorbeeld een uitzonderlijke generatie, maar ook nu zitten we weer in een positieve flow. We hebben opnieuw een mooie lichting met heel wat kwaliteit. In Tielt blijven we natuurlijk met heel veel sportclubs uit een relatief kleine vijver vissen. Daarnaast ligt het niet in onze natuur om bij andere clubs atleten te gaan weghalen, want we willen ook niet dat ze dat bij ons gaan doen”, vult Karel aan. “In West-Vlaanderen lopen de atletiekclubs wel heel wat talent mis omdat we, meer dan in andere provincies, hier een groot parallel circuit van Vrije Sporters hebben. Daar zit ook heel wat talent, maar daar leeft een andere perceptie en beleving van de sport. Los daarvan valt het wel op dat heel weinig Molenlanders omwille van het sportieve andere oorden gaan opzoeken. Atleten die afhaken, om wat voor reden ook, heb je altijd. Maar over het algemeen hebben we een heel trouw ledenbestand. Bovendien vind ik dat onze club over een heel mooi en lucratief premiestelsel beschikt. Daardoor worden atleten die titels behalen of records lopen bij ons ook heel mooi beloond”, zegt Rita.

Mooie organisaties

AV Molenland heeft over de jaren heel wat mooie organisaties naar Tielt gebracht en die leverden altijd zeer lovende kritieken op. “Onze voorgangers hebben jarenlang een damesveldloop in Tielt georganiseerd. Er werd hier zelfs een CrossCup-manche voor dames georganiseerd. Jammer genoeg kreeg dat geen vervolg, omdat kort daarna de beslissing viel om over te gaan tot een gemengde CrossCup. Daarvoor was ons domein hier in Tielt te klein”, aldus Karel. “Daarnaast is de Kerstcorrida natuurlijk ook een van de paradepaardjes van Molenland. Deze organisatie is dit jaar al aan zijn 35ste editie toe en dat evenement is ook jaar na jaar een groot succes. We hebben bij Molenland bovendien het grote voordeel dat we over heel wat mensen beschikken die willen meehelpen aan organisaties van de club. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn”, vervolgt Rita. “Ook op de piste organiseren we jaarlijks heel wat meetings. Zowat ieder jaar krijgen we de organisatie van een provinciaal kampioenschap toegekend. Vorig jaar mochten we zelfs het Belgisch kampioenschap meerkampen organiseren. Doordat onze piste maar over zes banen beschikt, kunnen we geen grotere kampioenschappen aanvragen. We halen echt het maximum eruit”, pikt Karel in. “We zetten bovendien ook steeds meer in op specialisatiemeetings. Zo organiseren we jaarlijks een volledige jeugdmeeting en een prijzenmeeting voor cadetten en scholieren. Daar is dit jaar nu ook een vijfkamp bijgekomen en een wedstrijd waarin we mixed relays aanbieden. Ik denk dat we als club gewoon heel goed bezig zijn”, besluit Rita. (GD)