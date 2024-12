Atletiekclub Staden organiseert eerste kerstrun

Atletiekclub Staden richt op zaterdag 14 december voor het eerst een kerstrun in. De run is een wedstrijd waar volgens de organisatoren ook ruimte is voor beleving. Ook het sociale aspect wordt niet vergeten. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.

“We kregen uit diverse hoeken de vraag om een kerstrun in te richten”, vertelt Béné Pype. “Zo was er vraag naar een stratenloop nadat de LaKoSta ophield te bestaan en vanuit de organisatie van de kerstmarkt om een loop in het kader van de markt in te richten.” Er werd een organisatiecomité opgericht met Geert Wallays als voorzitter. Verder maken ook Ria Vanbesien, Béné Pype, Isabelle Vergote, Heidi Muyssen, Johan Vanserveren en Jef Kerremans deel uit van het comité. “De kerstrun is een competitieloop, maar ook recreanten zijn welkom”, weet Béné Pype. “Het wordt ook een belevingsloop. Zo is er bijvorobeeld sfeerverlichting op het parcours.” Geert Wallays vult aan: “Eén ronde is ongeveer 3 kilometer. Die avond is er aan de sporthal ook kerstmarkt. De run passeert aan de kerstmarkt, maar doet ook de Markt aan waar de kerstmarkt tot voor enkele jaren plaatsvond. Zo willen we de horeca op de Markt ook extra steun geven.”

Drie reeksen

“Er zijn 3 reeksen”, gaat Béné Pype verder. “Reeks 1 is 3 km lang, start om 17.30 uur en is voor G-sporters en voor jongeren uit het geboortejaar 2009 en jonger. Reeks 2 en reeks 3 starten om 17.35 uur en zijn bedoeld voor iedereen en zijn respectievelijk 6 en 9 km lang. Deelnemen kost 5 euro voor de reeks 1 en 10 euro voor reeks 2 en 3. Inschrijven kan tot 10 december via de QR-code op de affiche of via bene@atletiekstaden.be. De dag zelf betaal je voor deelname 2 euro extra. De eerste man en eerste vrouw van elke reeks krijgen een beker. Elke deelnemer ontvangt een naturaprijs, een bonnetje voor een drankje bij de stand van Atletiekclub Staden op de kerstmarkt en een tas warme soep bij aankomst. Een deel van de opbrengst gaat naar De Parel, een school voor kinderen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking in Roeselare.”