Ardoois vinkenseizoen start aan de rand van vogelgriep

De leden van Vinkenmaatschappij de Verenigde Liefhebbers hebben geen geluk voor de start van het vinkenseizoen 2022. Na het geteisterde seizoen 2021 waarin Corona, toesloeg zorgt vogelgriep in het nabij gelegen Meulebeke nu voor hinder.

De start zag er nochtans veelbelovend uit. Voorzitter Patrick Vanhaecke en zijn bestuur hadden een nieuw parcours netjes uitgetekend, klaar voor de zetting van zondag, 17 april.

Het nieuwe parcours ligt in de Knijffelingstraat. Zowel hun lokaal als het parcours liggen niet in de zone die door vogelgriep is afgebakend. In deze zone zijn maatregelen van kracht, onder meer het vervoer van vogels. Daardoor zullen een aantal leden moeten afhalen, voor de start van het nieuwe vinkenseizoen.

Wie niet in deze afgebakende risicozone woont kan dus ongestoord de start van het seizoen meemaken. De verenigde liefhebbers zijn er klaar voor. Het nieuwe parcours eveneens.

(JM)