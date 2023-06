Apple Club Knokke-Heist viert zilveren jubileum

Op donderdagavond 8 juni vierde de Apple Club Knokke-Heist zijn 25-jarig bestaan in het Cultuurcentrum Scharpoord. Na de verwelkoming door voorzitter Josiane Morel en schepen van ICT Bert De Brabandere, schetste secretaris Ria Depauw de historiek van de IT-club en lichtte voorzitter Morel de visie van de vereniging toe. Centrale gastspreker was projectbegeleider Geert Horens die met het project Digibanken de e-inclusie in Knokke-Heist uit de doeken deed. De viering werd afgesloten met een receptie op het overdekt terras van CaféCultuur.

De visie van de Club is Apple-gebruikers maandelijks, de 2de donderdag van de maand, samen te brengen in een ontspannen sfeer om kennis te delen, informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen. Het werkingsjaar loopt van januari tot en met december met twee maanden vakantie in juli en augustus. De ‘Apple-Club’ is een feitelijke vereniging die werd opgericht in het winterseizoen van 1997/98 door Frans Morel, vader van de huidige voorzitter Josiane Morel. In die tijd waren er een 10-tal actieve leden met Erwin De Brabander als voorzitter en Kristine Liebaert als secretaris die vergaderden in het ‘Hotel Pavillon du Zoute’. Er werden lessen gegeven op een professionele wijze door leden en soms buitenstaanders. Op het einde van de vergadering werd uitgemaakt wie er op de volgende vergadering zijn/haar ervaring of professionele kennis aan de leden wilde overbrengen.

Op de jaarlijkse vrijetijdsmarkt, begin 2008, werd voor het eerst de Apple Club bekend gemaakt naar het grote publiek toe en dat met veel succes. Er moest uitgekeken worden naar een ander lokaal en vanaf het seizoen 2008/2009 werden de vergaderingen gehouden in het Cultuurcentrum Scharpoord, nog steeds op de 2de donderdag van de maand om 19.30 uur.

In 2010 toen Apple Inc. met een nieuwe succesvolle half laptop/half I-Phone op de markt kwam, nl. de iPad, was er terug veel interesse voor de Apple Club, want veel mensen kochten een iPad maar wisten nog niet hoe die ten volle te gebruiken. Het resultaat was dat na de vrijetijdsmarkt van 2012 het lokaal in het CC. Scharpoord te klein geworden was en de zaal moest ontdubbeld worden voor 30 tot 40 leden per vergadering. De focus op de Mac werd uitgebreid door de komst van de iPad. De internetverbinding in het CC Scharpoord was toen nog niet optimaal.

In 2012 gaf Pierre Lambein het secretariaat door aan Ria Depauw (lid sinds 2009) maar bleef actief als clublid. In 2014 nam Joost Verstraeten ontslag als voorzitter. Josiane Morel, pas lid geworden, nam het voorzitterschap over. Met een carrière van 26 jaar bij Apple, was er geen seconde twijfel dat dit nieuwe impulsen aan de vereniging zou geven. Vervolgens werden Marc Emonts-Gast en Jef De Groote bestuursleden en gaven de aanzet tot het maken van een website www.khappleclub.org. Bestuurslid Patrick Claeys tekende daarbij het nieuwe logo voor de club. In 2020 werd Jef Vanderperre bestuurslid en verdiepte zich samen met voorzitter Josiane Morel in de verdere uitbouw van de website.

De webmaster van de Apple Club zorgt dat alle presentaties na de vergaderingen op het ‘members-only’ gedeelte worden geplaatst, zodat de leden op eigen tempo de presentaties achteraf kunnen herbekijken en oefenen. Vanaf maart 2020, door Corona en lockdowns, organiseerde men voor het eerst online vergaderingen en vonden de maandelijkse vergaderingen verder plaats.

Half 2022 werden de fysieke vergaderingen opnieuw opgestart, tot de vraag kwam van de leden, die zich nog niet veilig genoeg voelden om fysiek aanwezig te zijn of die door ziekte zich niet konden verplaatsen om toch nog verder de online vergaderingen te organiseren. De vergaderingen worden nu hybride gegeven vanuit het CC Scharpoord, indien anders aangegeven, en dit dankzij de constructieve medewerking vanuit de dienst ICT van de gemeente.

Sommige clubleden geven vanuit hun expertise ook lezingen en infosessies. Dit zijn niet alleen typisch APPLE gerichte onderwerpen maar ook omtrent Articifiele Intelligentie, gezondheid, digitale erfenis, niets meer vergeten. Momenteel in 2023 bestaat de stuurgroep uit Josiane Morel, Jozef Vanderperre, Patrick Claeys, Flor Stein, Daniel Vanbelleghem en Ria Depauw. Door het grote succes van de club en tevens expertise werd in 2022 vanuit het team Educatie van het Cultuurcentrum Scharpoord gevraagd om basiscursussen te geven voor beginners op iPad en iPhone. De stuurgroep ondersteunt dit project volledig en zijn ook fysiek aanwezig op deze cursus om de cursisten bij te staan. De vraag is groot, met wachtlijsten tot gevolg.

De Apple club neemt als lid van de Cultuurraad jaarlijks deel aan de vrijetijdsmarkt, is lid van de kerngroep E-Inclusie KH en actief bij de Digibanken. Op internationaal vlak maken de leden deel uit van de World Wide Apple User Group waar ze aan de maandelijkse vergaderingen deelnemen en hun ervaringen wereldwijd delen. De Apple Club KH is de laatste 10 jaar uitgegroeid van een les- en infogevende groep naar een sociale organisatie die ervoor zorgt dat de technologische ontwikkeling voor iedereen toegankelijk is. De groep telt momenteel 94 leden met tussen de 50-70 leden die de hybride vergaderingen bijwonen.