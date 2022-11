Antoon en Filip zijn al 65 jaar lid van de fanfare van Rollegem-Kapelle

Bij de fanfare De Kunst Is Ons Vermaak maakt men zich op voor drukkere tijden. Na een eerste concert sinds lang in juni trad de fanfare ook op tijdens Wapenstilstand. Antoon Cardoen en Filip Vandromme waren van de partij. Met hun 65 jaar op de teller zijn ze de ouderdomsdekens van de fanfare.

Het is de maand van Sint-Cecilia, de patroonheilige van de muzikanten. Het feest wordt overal gevierd en dan worden leden met een lange staat van dienst in de bloemetjes gezet. Zo ookbij de koninklijk fanfare van Rollegem-Kapelle met de prachtige naam De Kunst Is Ons Vermaak, waar de twee trouwste muzikanten liefst 65 jaar lid zijn.Antoon Cardoen (76) en Filip Vandromme (74) werden dan ook uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Dirigent

Beiden stammen ze uit een muzikale familie. Zo was de vader van Antoon Cardoen in de jaren ‘50 van de vorige eeuw dirigent van de fanfare. “Hoewel mijn vader hier dirigent was, had ik aanvankelijk niet veel zin om bij het muziek te gaan”, zegt hij. “Pas toen ik een kameraad zag meespelen, besloot ik me toch aan te sluiten.”

Zoveel jaren later is hij nog altijd een trouw lid. Ook Filip Vandromme werd eind de jaren ‘50 lid van de fanfare. “In die tijden bestonden er nog geen muziekscholen. Door wekelijks naar de repetitie te gaan en met de hulp van een ervaren muzikant leerden we ons instrument bespelen”, vertelt hij.

Antoon speelt trompet, Filip bugel. Zelfs na 65 jaar zijn ze nog steeds elke week paraat op derepetitie. “De fanfare is zoveel meer dan muziek spelen alleen. Alles errond is minstens even belangrijk. Het sociale contact doet deugd”, zegt Filip.

Verjonging

Tot hun spijt stellen de twee vast dat de vereniging almaar moeilijker jonge mensen vindt om de ploeg te versterken.Dat ligt volgens hen voor een belangrijk deel aan het feit dat er in Rollegem-Kapelle geen muziekschool is.

Die is er wel in Ledegem en de andere deelgemeenteSint-Eloois-Winkel. Nadat het orkest tijdens coronageen enkel concert kon verzorgen, zijn het opnieuw drukke tijden voor de muzikanten. In juni was er al een concert en ook op Wapenstilstand trok de fanfare de straat op. In februari 2023 staat er ook een winterconcert gepland.

“We hebben weer iets om naar uit te kijken.Zolang ik gezond blijf, wil ik blijven musiceren bij de harmonie”, zegt Antoon. “Het is een fijne vriendengroep om deel van uit te maken.”