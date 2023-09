Anthony wint eerste Memorial Serge Spriet

Poolclub ’t Zéétje B heeft vorig weekend in Bredene de eerste Memorial Serge Spriet georganiseerd. Het toernooi, met 24 sterke deelnemers, werd gewonnen door Belgisch kampioen Anthony Vandenbussche, lid van de Oostendse PC De Klokke. In de finale versloeg hij Bart Depestel, zijn vroegere leermeester in De Klokke, met 9-2. Ludovic Depont won brons, dankzij een 8-3 zege tegen Christophe Schelfaut. In de kwartfinales sneuvelden Nick De Burchgraeve, Nick Schelfaut, Giovanni Claeys, Reinhout Claeys en Chesney Loncke. Het toernooi werd in goede banen geleid door Serge Loncke.

’t Zeetje treedt in de BPF-poolcompetitie straks aan met twee ploegen. (FRO)