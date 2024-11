An Vandenberge is kampioene bij ‘t Brouwputje

De kampioenen bij kaartersclub ‘t Brouwputje zijn gekend. An Vandenberge is kampioene geworden, gevolgd door Franky Loosvelt als tweede. De derde plaats was weggelegd voor Christophe Segaert. Schepen Francis Pattyn, voorzitter van de kaartersclub deed een welkomstwoordje bij aanvang van de tweede souper van de kaartersclub. Twee leden van de club werden door hem herdacht: clublid Liesbeth Folens en de voormalige zaakvoerster van ‘t Brouwputje Sabine Tibergyn, die overleden zijn. (Peter Van Herzeele/foto LOO)