Aftellen naar het BK wielrennen (4): “In Ingelmunster speelt alles zich op en rond het marktplein af”

Het BK wielrennen op zondag 25 juni heeft Izegem als start- en aankomstplaats, maar de lokale ronde loopt ook 7,2 kilometer over Ingelmunsters grondgebied. De festiviteiten zullen zich echter concentreren op en rond het marktplein waar ook het Forza Lampaertdorp komt, met een toog en heel wat animatie.

Schepen Trui Lambrecht is onder andere bevoegd voor evenementen en is ook gebeten door de wielermicrobe. “Ik heb zopas nog de Amstel Gold Race gereden”, vertrouwt ze ons toe. Het hele BK-avontuur werd samen met Izegem en Lendelede aangegaan. “We hadden al het BK voor nieuwelingen in 2019 in Lendelede en het BK tijdrijden in 2021 in onze gemeente. Wij hebben de organisatie ook toen volledig in eigen handen genomen en dat was best een intensieve taak, mede omdat het coronaspook nog wat rondwaarde.”

Geen Brigandsbrug

Met Yves Lampaert als winnaar kon het feest niet meer stuk. “We blikken daar dan ook uitermate positief op terug.” Maar in de deal rond de BK’s was ook overeengekomen dat bij het BK in Izegem het Ingelmunsterse centrum zou aangedaan worden in de lokale ronde. Dat betekent dat de dames twee keer en de heren vier keer vanuit de Weststraat langs het marktplein zullen scheuren om dan via de ring opnieuw de gemeente te verlaten. “We hadden gehoopt dat de Brigandsbrug ook in het parcours zou komen, maar dat bleek niet te lukken omdat de parcoursbouwer de haakse bocht op de brug wat te riskant vond. Maar we zijn blij met de 7,2 kilometer van de in totaal 25 km van de lokale ronde op ons grondgebied”, klinkt het.

IJsjes aan het rusthuis

Net als in Izegem mochten de verenigingen aanvragen doen om langs het parcours een standje uit te baten. “Opvallend is dat bij ons alles zich op het marktplein afspeelt, voor de rest van het parcours hebben we geen aanvragen. Die konden tot 1 mei ingediend worden. Aan De Hermitage zou men graag ijsjes en drankjes verkopen ter hoogte van de parking van het rustoord, maar voor de rest is het allemaal pal in het centrum te doen”, zegt de schepen.

Terrasjes en animatie

Supportersclub Forza Lampaert zal daarbij het marktplein inpalmen. “Als gemeente staan wij in het voor het logistieke gedeelte waarvoor we onze technische dienst inzetten. We voorzien ook een groot scherm dat tegen de kasteelmuur zal opgesteld staan. De horecazaken rond het marktplein pakken ook met uit met hun terrassen en aan ‘de Fami’ zal Martin van de Hazekapel een stand neerpoten. Forza Lampaert zorgt voor de animatie. De kinderen zullen er onder meer vlagjes kunnen beschilderen waarmee ze de renners kunnen aanmoedigen. De wielen die voor het BK tijdrijden door de scholen werden versierd, zullen we ook opnieuw gebruiken.”

Wie binnen het parcours van de lokale ronde woont, houdt er best rekening mee dat er geen autoverkeer mogelijk is. “Dat is vergelijkbaar met het BK tijdrijden, maar dat was toen op een werkdag, nu is het op een zondag. We kregen ook al aanvragen voor mobilhomes, die zouden we afleiden naar de nieuwe parking aan de kant van de ring aan het sportstadion”, besluit Trui. (WVS)