Aftellen naar het BK wielrenen in Izegem (2): Handbal BK-cafaé op toplocatie aan voet van Sasbrug

Ook bij de Izegemse handbalclub kijken ze niet enkel uit naar het competitieslot, waar ze in polepositie liggen voor de titel en bijhorende promotie. Maar het is bij hen ook al aftellen naar het BK Wielrennen van zondag 25 juni. HBC Izegem slaat letterlijk een tent op aan Castle Line in de Ambachtenstraat 47. “We zitten daar op een ideale locatie om de renners van de Sasbrug te zien komen.”

Ruben Depoortere (35) is een vertrouwd gezicht bij HBC Izegem. Hij speelde er in de jeugdploegen en debuteerde op zijn 19de in de eerste ploeg waar hij ook tien jaar bleef. “En sinds vijf jaar speel ik bij het tweede team. Op dat moment ben ik ook in het bestuur gegaan. Ik maak deel uit van de beheerraad, zit in de sponsorcel en zetel in het activiteitencomité”, zegt de electrical engineer die bij Catael, een automatiseringsbedrijf in Bellegem, aan de slag is.

Jaarlijks organiseert HBC Izegem een mosselsouper en een sponsordiner, dit jaar zetten ze ook hun schouders onder het Handbal BK-café. “Castle Line is een sponsor van ons en we mogen de parking voor hun bedrijf gebruiken. Een ideale locatie. Het peloton, zowel van de dames als van de heren, komt via Rumbeke Izegem binnen gereden en zullen een eerste keer vlak voor onze neus passeren. De dames doen de plaatselijke ronde twee keer, de mannen vier maal.”

150 genodigden

Maar bij HBC Izegem wachten ze de komst van het peloton niet af. “De voorbereidingen zullen al op zaterdag beginnen, maar het is de bedoeling dat wij op zondagmiddag ons sponsordiner organiseren. Normaal koppelen we dat aan een wedstrijd van onze eerste ploeg, dit keer grijpen we de unieke gelegenheid van het BK aan om onze sponsors uit te nodigen. Er zal een tent opgesteld staan van 10 op 20 meter, in totaal zullen er 150 mensen komen eten.”

De sponsors krijgen tot 14 uur lekkers door Tjops voorgeschoteld. “Daarna bouwen we onze tent snel om tot een café en is iedereen welkom om er iets te drinken. Je zult er de reguliere dranken kunnen krijgen, maar uiteraard ook een Filou van onze sponsor. De Tjops-foodtruck zal in de namiddag streetfood serveren. We hebben ook een groot scherm voorzien zodat de wielerfans alles goed kunnen volgen en er is ook muzikale omlijsting.”

Handbalbusjes inzetten

Ruben organiseert dit samen met Henk Capoen, de bedrijfsleider van Catael. “Catael maakt er een klantenevenement van. Daardoor kregen wij extra steun van het bedrijf, dat sowieso al hoofdsponsor is, en kunnen we onze kosten van tent en scherm delen.”

Hoe de site van de meubelspecialist makkelijkst bereikbaar zal zijn, dat moet nog bekeken worden. “We overwegen daar om onze handbalbusjes in te zetten, maar we moeten nog checken wat daar de mogelijkheden zijn. Vast staat dat we een van de mooiste plaatsen op het parcours hebben, je zal de renners van ver zien komen en ze zullen vlak voor onze neus passeren. Qua datum zit het ook goed. Het seizoen is achter de rug en de examens ook. We zullen tussen de 30 en 40 vrijwilligers nodig hebben om alles in goede banen te leiden. De opbrengst gaat naar de werking van de club.”

En die club staat misschien wel voor de grootste uitdaging in het bestaan. Het vel van de beer willen ze allerminst verkopen, maar gezien de koppositie in de play-offs staat HBC Izegem dicht bij promotie naar de BeNeLiga. Ondertussen maakte voorzitter Wim Vandewalle ook bekend dat met Jan Steenhoudt en Tore Devos twee spelers van Apolloon Kortrijk overkomen. “Het waren daar dragende spelers, dus zeker een versterking voor ons team.”