Aftellen naar BK wielrennen in Izegem (9): feestdorpje De Barakke aan Ter Maerel doet dienst voor afscheidsfeest ex-Belgisch kampioen Jens Debusschere

Aan Ter Maerel in de Abelestraat slaat De Barakke de tenten op. De site is vrij toegankelijk voor iedereen, maar een zone is ook afgebakend voor het afscheidsfeestje van Jens Debusschere. De Belgisch kampioen van 2014 rijdt in Izegem zijn laatste wedstrijd. “En de afterparty vindt bij ons plaats”, zegt Bert Deplae.

Het duo Bert Deplae-Frederic Hochepied startte in 2019 met De Barakke, ondertussen hebben ze drie wagens lopen. En die zullen allen ingezet worden op het BK wielrennen. “Onze eerste aanwinst was de DJ Barakke, een wagen die volledig geïnstalleerd is om kwaliteitsvol muziek te draaien. Je kunt die gewoon huren of met een dj erbij. Onze wagens bouwen we helemaal zelf op. Er is ook onze Bier Barakke en de kleinere versie: de Mini Barakke. Die laatste staat op zondag 25 juni iets verderop in de Abelestraat bij de ouders van Louis Blouwe die er een privé-event houden.”

Drie foodtrucks

Voor Ter Maerel zullen Bert en Frederic, die eerder al samenwerkten met Flanders Classics voor onder meer Flanders Gravel in Oudenaarde, hun Barakken voor Ter Maerel posteren. “Eerst waren we van plan om op de site van Flanders Brush Makers te staan, maar dat bleek niet toegelaten. Aan Ter Maerel zitten we nu ook mooi aan het parcours. Onze DJ en Bier Barakke zullen er staan, net als drie foodtrucks. We zullen een corridor voorzien, zodat de mensen achteraan hun fiets kunnen parkeren. Er komt ook een groot scherm. Iedereen is er welkom, maar we hebben ook een deal met de fans van Jens Debusschere. Zij hebben een apart gedeelte waar ze na de laatste koers van hun poulain nog verder kunnen vieren.”

Tomorrowland

Bert en Frederic hebben ervaring met het wielrennen, op Bordes Izegem Koers zijn ze ook op post met De Barakke in de Gentseheerweg. Frederic is als zelfstandige aan de slag in de metaalconstructie, Bert is IT- en eventverantwoordelijke bij ACEG, dat elektrische keuringen doet. “En straks zijn we weer actief op het artiestengedeelte op de camping van Tomorrowland, nog iets om naar uit te kijken.” En voor wie iets wil gaan drinken aan Ter Maerel, volgende aanrader: “Wij zullen enkel met cash werken, de tijd was te kort om elektronisch betalen in orde te krijgen.”