90-jarig koor Cantate Domino viert patrones van de muziek

In de kerk van Ver-Assebroek werd het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest gehouden van het koor Cantate Domino dat 90 jaar bestaat. Het is vermoedelijk een van de oudste koren in het Brugse. Het koor werd in 1935 gesticht door pastoor Etienne Moulaert en kwam er om de hoogdagen en mariale feestdagen muzikaal op te luisteren. In 1936 schreef de pastoor een eigen bedevaartslied. Het koor telt nu nog steeds 29 leden – 15 dames en 14 heren met sopranen, alten, tenoren en bassen. Het koor maakt zich alvast op voor het kerstconcert van zaterdag 21 december om 19 uur in de kerk van Ver-Assebroek ten voordele van de vzw ’t Huizeke. Het koor staat onder leiding van Marnix Tack met aan het orgel Jan Hooft. Tussendoor brengt Marc Termont het kerstverhaal op een volkse wijze in een sappig dialect. De kaarten kosten 15 euro. (SR/foto SR)