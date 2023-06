64 koppels nemen deel aan tweede editie dartstornooi in Lendelede

De tweede editie van het Lendeleeds koppeltornooi darts op zaterdag 10 juni was een gigantisch succes. Organisator Wim Vandenbussche was in de wolken met de 128 deelnemers.

“Ons tweede darts dubbeltornooi dat plaatsvond in den Tap lokte 64 koppels. Er stond een prijzenpot ter beschikking van 1.000 euro, te verdelen over de winnaarsronde en de verliezersronde. Er werd gespeeld op 16 blokken wat organisatorisch een hele klus was om alles netjes op zijn plaats te krijgen. Met een twaalftal vrijwilligers kregen we alles tijdig klaar. Het werd dan ook een drukke bedoening in de gemeentelijke feestzaal den Tap.”