60-jarigen uit Moorsele vieren feest in Salons Cortina

Geboren in 1964, kwamen de 60-jarigen uit Moorsele samen in Salons Cortina voor een gezellig weerzien. Peggy Boen, Christa Parmentier, Christel Carrein, Franky Vandamme en Bart Florquin gingen op zoek naar hun leeftijdsgenoten en brachten een mooie bende samen voor het feest. Naast het bestuur zien we Dorine Blanckaert, Inge Boudewijn, Ann Chombaert, Mieke Debaere, Marnik Decneudt, Fabienne Demuynck, Geert Devoddere, Rik Ghillemijn, Kris Grymonpre, Chris Gryspeerdt, Dorine Liefooghe, Nancy Leman, Stephan Opsommer, Els Spillebeen, Piet Spillebeen, Inge Staelens, Regi Toebaert, Carine Vancoillie, Dirk Vankeirsbilck, Filip Vanlerberghe, Kris Vanneste, Stefaan Verschaetse, Katrien Vynckier en Filip Watteyne. (SLW/foto SLW)