45 jaar minivoetbal voor 30-plussers in sporthal Ogierlande

De minivoetbalcompetitie voor 30-plussers is aan zijn 45ste jaargang toe. De oprichtster was Marie-France Lagaisse, de toenmalige uitbaatster van de kantine van sporthal Ogierlande. Op de foto zien we ploeg ‘t Geniep, die mooi meedraait in de middenmoot van de rangschikking. Bovenaan herkennen we Dimitri Carpentier, Dempsey De Clerck, Jorick Willaert, Kristof Desloovere, Kristof Vanden Bussche en Christophe Devriendt. Onderaan zien we Jonas Demeulenaere, Alexander Kindt, Stijn Vanneste, Nico Huyghe en Simon Anraed. Alexandre Herkenrath, Sander Anraed en Pieter Demaré waren verontschuldigd. (EVG/foto EVG)