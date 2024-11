40ste galabal Moeder Gezelle

Studentenclub Moeder Gezelle uit Tielt maakt zich op voor het jaarlijkse Galabal Moeder Gezelle, op zaterdag 16 november. Het is inmiddels de 40ste editie. “Intussen zijn we het grootste Vlaamse studentenbal.”

Miel Baert (21) is dit jaar praeses van studentenclub Moeder Gezelle. Hij studeert momenteel wegenbouw. “Ik ben via mijn oudere broer Sies bij Moeder Gezelle terechtgekomen. Hij was praeses in het coronajaar en kon het bal dus niet organiseren. Daarnaast sponsoren mijn ouders ook al jarenlang Moeder Gezelle. Ik zag mijn voorgangers dus regelmatig bij ons thuis passeren. Mijn ouders hebben ons ook altijd gemotiveerd om de kans te grijpen om praeses te worden. Ook de vriend van mijn zus zat in de studentenclub. Ik heb dus veel mensen rondom mij die me goede raad kunnen geven.”

Fenomeen

Moeder Gezelle viert de 40ste verjaardag van haar galabal, maar de studentenclub zelf is veel ouder. “De oorsprong ligt in Wingene, in 1954”, vertelt Miel. “In de beginjaren organiseerde Moeder Gezelle elke maand een thé dansant. Maar op een bepaald moment is dat weggevallen en nooit meer teruggekeerd. Uiteindelijk is het galabal er gekomen om de club staande te kunnen houden.”

In tegenstelling tot een studentenvereniging richt een studentenclub zich niet op de studenten van een bepaalde studierichting. “We zijn een weekendclub, waar hard werken, trouw aan de club en zeker ook vriendschap centraal staan. Daarnaast organiseren we natuurlijk nog steeds het galabal. Onze leden weten dat het vanaf oktober tot aan het bal zelf heel druk is. Maar de rest van het jaar kunnen we genieten van onze studententijd.”

Perfectie

Miel liet zich vertellen dat het 40 jaar geleden niet simpel was om alle leden mee te krijgen in het verhaal van een galabal. “Intussen is ons galabal hét paradepaardje, we zijn het grootste in Vlaanderen. We streven dan ook naar perfectie. Tot een uur voor de start brengen we de laatste details in orde.”

Voor deze editie mag het wat specialer. “Ik wilde het dit jaar sowieso in Tielt organiseren. De stad ligt centraal en is vrij vlot bereikbaar. Verder zijn er de avond zelf nog special acts voorzien, maar daar wil ik nog niet te veel over prijsgeven. We werken met twee feestzalen met een mooie line-up van dj’s. We konden alvast een internationale naam strikken voor ons bal.”

Unieke kans

Intussen geniet Miel met volle teugen van de hele organisatie. “Je leert echt wel heel veel bij. Je moet sponsors correct benaderen, leveranciers zoeken, contacten onderhouden … De site waar het galabal plaats vindt, is eigendom van Global Estate Group, een grote projectontwikkelaar. Wij zijn er van overtuigd dat dit een mooie voorbereiding op het werkleven is.”

(LDW)

16 november in de Marialoopsesteenweg 2b. Deuren open om 22 uur. Tickets VVK 25 euro, ADD 29 euro.