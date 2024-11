25 jaar troef bij de Hartjesvrienden

Kaartersclub De Hartjesvrienden, met ex-bakker Hervé Tavernier als oprichter en drijvende kracht, bestaat 25 jaar. “Elke tweede maandagavond van de maand zijn we te vinden in zaal Sarkoheem in Zerkegem”, vertelt hij. “Iedereen is er welkom om er een kaartje te leggen. We zijn een heel sociale groep, die ook uitstappen doet en feestmaaltijden organiseert. Op ons feest waren maar liefst 120 mensen aanwezig. De kaartersclub is een troef voor het Jabbeekse verenigingsleven, want vorig maand brachten we maar liefst 27 tafels of 108 kaarters bijeen. Daarmee zijn we een van de grootste clubs uit de regio.” Wie wil mee kaarten kan altijd Hervé Tavernier contacteren op 0477 51 50 33. (PA/foto Davy Coghe)