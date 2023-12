175-jarige Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Vleteren viert zijn verjaardag met een Midwinternacht

Dit jaar bestaat de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Vleteren 175 jaar. Om dit jubileumjaar in stijl af te sluiten, organiseert de Harmonie op 23 en 26 december een tweede editie van “Midwinternacht in de Sceure”.

We spraken hierover met de voorzitter van de harmonie, Bart Sampers en dirigent Giovani Faghel. “Een jubileum vieren, doe je niet alleen”, stelt Giovani. Daarom nodigt de Vleterse Harmonie ook het Sint-Petrus en Sint-Paulus Mannenkoor van Elverdinge uit. “Onze vorige editie van Midwinternacht was ook in samenwerking met het koor uit Elverdinge, waar ik bovendien ook dirigent van ben. De samenwerking verliep toen vlot, dus ik twijfelde er geen moment aan om opnieuw deze twee verenigingen samen te brengen”. Bovendien is Giovani er sinds vorig jaar maar liefst 25 jaar dirigent, een concert samen is de ultieme manier om beide verjaardagen in de kijker te zetten.

Naast het Sint-Petrus en Sint-Paulus Mannenkoor uit Elverdinge, werd ook de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge uitgenodigd om de Vleterse muzikanten gezelschap te houden op het podium. “De samenwerking tussen beide harmonieën tijdens de Kasteelconcerten in Elverdinge van vorig jaar, was ons allen goed bevallen. Het was voor ons dus heel leuk om deze keer voor een groots project op Vleters grondgebied samen te werken met elkaar”, stelt Bart.

Trots

“Ook het vrolijke kleinkunsttrio Vos & Wezel komen het muzikale spectrum verbreden”, gaat Giovani verder. “Dit trio brengt Nederlandse kleinkunstmuziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Ze wisselen eigen nummers af met bekende covers uit de Lage Landen.” “Om het publiek helemaal in de kerstsfeer onder te dompelen, wordt vanaf 18.30 uur een kleine kerstmarkt georganiseerd voor en door KLJ Vleteren en Chiro Pimpernel”, vertelt Bart. “Ook is er een kleine tentoonstelling over de rijke geschiedenis van onze harmonie”.

“Het gemeentebestuur is trots om een dergelijke harmonie rijk te zijn op de gemeente. We merken al een aantal jaar dat de harmonie ook veel jonge leden aangetrokken heeft en dat dankzij de muzieklessen en sinds kort ook de samenwerking met de Academie van Ieper. De toekomst van de harmonie is dus verzekerd”zegt schepen Gerda Goubeir. Ook Iepers schepen van cultuur Valentijn Despeghel is even positief: “Het feit dat cultuurverenigingen gemeenteoverschrijdend samenwerken kunnen we enkel maar toejuichen. Die kruisbestuivingen zijn een meerwaarde voor het culturele landschap”.

Laat je dus onderdompelen in een warme winterse sfeer in de Scuere op 23 en 26 december om 20 uur. Kaarten van 15 euro kunnen alleen verkregen worden via https://www.ticketwinkel.be/Event/Details/midwinternacht-in-de-sceure