110-jarige harmonie Kunst en Eendracht deelt eretekens uit

Naar aanleiding van de 110de verjaardag van de harmonie Kunst en Eendracht, werd de harmonie op het gemeentehuis ontvangen, waar ook een hele rist eretekens werd uitgereikt door de burgemeester.

De lijst van de vereremerkte leden ziet er als volgt uit: pin voor tien jaar: Chantal Blondeel, Delfine Claeys, Maarten Grymonprez, Joppe Hanson, Cathy Martin, Matthias Sabbe, Veerle Van Belle, Romy Vandewalle en Bruno Vanoverbeke. Lieven Buyse kreeg het kristallen ereteken voor 15 jaar inzet. Hector Buyse heeft er 35 jaar dienst op zitten en kreeg hiervoor het parel ereteken, net als Wim Hanson, Jacques Sabbe, Roderic Tant en Bart Vandoorne. Het robijnen ereteken voor veertig jaar muzikant was dan weer voor Sylvie Bruneel, Hein Callewaert en Mieke Vandewalle. Drie muzikanten kregen het saffieren ereteken voor 45 jaar dienst: Livine Deryckere, Roel Herman, Francky Vandewalle en Johan Vandewalle. Nog eens vijf muzikanten hebben al de kaap van de 50 jaar muzikant bereikt en kregen een gouden ereteken: Joost Deryckere, Jozef Messely, Lut Van Duffel, Ignace Vandewalle en Bart Verstraete. Smaragd of 55 jaar muzikant is Myriame Verstraete. Marnix Holvoet mag terugblikken op 60 jaar dienst en kreeg het diamanten ereteken, Antoon Deneir heeft 70 jaar op de teller, goed voor platina, en André Vandewalle tenslotte mocht zich verheugen op een rhodium ereteken met vork. (foto CLY)