“110 jaar liefde voor ons vak”: Meulebeekse Bakkersbond viert indrukwekkend jubileum

De Meulebeekse Bakkersbond vierde onlangs zijn 110-jarig bestaan. De aangesloten bakkers en hun eega’s werden voor een officiële receptie ontvangen in kasteel Ter Borcht.

De Bakkersbond werd opgericht op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De Duitse bezetting bracht ontbering en armoede en was toen even alomtegenwoordig dan de geur van versgebakken brood. Een groep bakkers besloot om een groep op te richten. Onder de bezielende leiding van Aloïs Timmerman als eerste voorzitter en Leon Kesteloot als secretaris werd de bond geboren. Alfons Vankeirsbilck, Jozef Landuyt en Aloïs Lietaert vervolledigden het bestuur. Vanaf 1925 trad Alfons Vankeirsbilck in de voetsporen van Aloïs Timmerman. Het ledenaantal steeg tot 15 warme bakkers.

“Zelfs in tijden van grote schaarste was er één ding dat niet mocht ontbreken: brood op de plank”

Toen de Tweede Wereldoorlog voor de deur stond, hadden Gustave Tuyttens en Teo Nuyttens de bestuurstouwtjes in handen. Zelfs in tijden van grote schaarste was er één ding dat niet mocht ontbreken: brood op de plank. De Meulebeekse bakkers wisten dit als geen ander. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er terug vers bloed aan het hoofd van de bakkersbond; Michel Kesteloot werd voorzitter en onder zijn voorzitterschap bleef de bond groeien. Toen was het de beurt aan Robert Farrazijn, Gentiel Tuyttens, Daniël De Craemer, Noël Simaeys en Filip Bouckhuyt.

Etentjes en reizen

In 2019 kwam Carlo Vanvhaeverbeke aan het roer van de bond, een taak die hij nog steeds met passie vervult. Carlo: “Het aantal bakkers mag enorm verminderd zijn, toch blijven we doorgaan. De liefde voor ons vak stuwt ons hier vooruit. Met de leden beleven we ook heel veel plezier. Er zijn de jaarlijkse nieuwjaarsrecepties, de tweedaagse verrassingsreizen, de barbecues en winteretentjes en de grote reizen mag ik niet vergeten. Deze activiteiten zorgen ervoor dat we een hecht team vormen dat niet blijft stilstaan, maar ook oog heeft voor de toekomst. Zo volgen we nog demonstraties over de nieuwste technieken, ingrediënten, apparatuur,… Een bakker die stopt met zich bij te scholen is als een deeg zonder gist: het blijft plat.”

Huldigingen

Zij werden gehuldigd voor meer dan 30 jaar zelfstandig bakker: Bakkerij Danny Lapeere en Carine Van Maele (1983), Bakkerij Guy Seys en Caroll-Ann Vazn Maele (1994), Bakkerij Alain Sintobin en Ann Borry (1993), Bakkerij Krist Vandierendonck en Katrien De Craemer (1994), Bakkerij Kurt Van Poucke en Ria Van Laere (1986), Filip Bouckhuyt en Christine Pauwelyn, Aimé Delaruelle en Mia Neyrinck.

Medaille voor meer dan 20 jaar zelfstandig: Bakkerij Ignace Grymonprez en Nathalie Ameye (2000), Bakkerij Carlo Vanhaeverbeke en Nathalie Danis (1996). Een speciale medaille was er voort Wilfried Farrazijn en Rosa Decour voor meer dan 50 jaar lidmaatschap van de bakkersbond. De bakkersvrouwen ontvingen allemaal een ruiker bloemen.