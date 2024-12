Vereniging voor Openbaar Groen lauwert Brugse natuurbegraafplaats: innovatief groenproject

Nieuwe Brugse natuurbegraafplaats en park De Bleekweide vallen in de prijzen: ze zijn gelauwerd als innovatieve groenprojecten in Vlaanderen.

Jaarlijks worden de Openbaargroen Awards georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Deze prijs, die sinds 1979 jaarlijks wordt uitgereikt, erkent de meest creatieve en innovatieve groenprojecten in Vlaanderen. Het doel is om gemeentelijke initiatieven te stimuleren en te belonen die bijdragen aan het vergroenen van onze leefomgeving. Twee Brugse projecten vielen in de prijzen.

Duinengrasland

Franky Demon, schepen van Openbaar Domein, stelt: “Onze nieuwe natuurbegraafplaats behaalde de eerste plaats in de categorie begraafplaatsen. Met de groeiende vraag naar duurzame en natuurlijke begraafplaatsen heeft Brugge een belangrijke stap gezet met de aanleg van een natuurbegraafplaats. Dit unieke initiatief, gelegen op een prachtig stukje duinengrasland van 3,4 hectare in het gebied De Blauwe Toren, sluit aan bij de klassieke begraafplaats.”

De jury beoordeelde het project als volgt: “Met respect voor het duinengrasland en oog voor duurzaamheid is een prachtige, rustige en toegankelijke plek gecreëerd. Het hergebruik van hout voor het outdoor meubilair en de samenwerking met jongeren geeft dit project een extra meerwaarde. Een inspirerend voorbeeld!”.

Groeiende interesse

Volgens Franky Demon heeft de natuurbegraafplaats sinds de opening in augustus al zes plechtigheden ontvangen en groeit de interesse onder de bevolking: “Het project toont hoe Brugge inspeelt op de behoefte aan een eigentijdse en milieuvriendelijke manier van begraven, waarbij rust en respect voor de natuur centraal staan.”

Park ‘De Bleekweide’, dat ontsloten wordt via openbaar weg langs het woonproject ‘De Blekerie’ en het co-housingproject ‘Stoer Huus’, won een eervolle vermelding in de categorie buurtgroen en werd beloond met een vijfde plaats in deze categorie.

“Deze eervolle vermelding is een mooie erkenning voor een project dat de verbondenheid tussen de stad en haar bewoners weerspiegelt. Het is een echt voorbeeld van hoe een groen initiatief niet alleen de natuur ten goede komt, maar ook de levenskwaliteit van de bewoners verbetert,” aldus Franky Demon.

Inspraak

Het park werd gerealiseerd op een voormalig braakliggend stuk privégrond van 2.500 vierkante meter. Dankzij de inspraak van de bewoners, die in juni 2019 hun ideeën en suggesties konden delen, werd een ontwerp opgesteld dat perfect inspeelt op de wensen van de buurt. In oktober 2019 werd het voorontwerp opnieuw voorgelegd aan de omwonenden, die het belang van een rustige, groene plek buiten de stadsdrukte benadrukten.

“Het is fantastisch om te zien hoe de bewoners actief betrokken zijn bij het ontwerp van hun eigen leefomgeving. Dit park is ontstaan uit hun ideeën en is daarmee een ware ontmoetingsplek voor de buurt. Met de toevoeging van dit park heeft de stad een belangrijke stap gezet in het vergroenen van de buurt, en het is een perfect voorbeeld van hoe inspraak, duurzaamheid en innovatie hand in hand kunnen gaan voor het welzijn van de bewoners,” aldus Franky Demon.