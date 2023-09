Verdere vernieuwing Leieboorden begint binnenkort: dit moet je weten

De voorbereidende werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden zijn achter de rug. De stad maakt zich klaar voor de volgende fase: de effectieve werken om de Oude Leie te vernieuwen. Aannemer Stadsbader gaat op 18 september van start.

Gisterenavond kregen buurtbewoners en handelaars in het dakcafé van het stadhuis meer uitleg over de timing en fasering van de werken tussen de Leiebrug en Kasteelbrug. Tot de laatste stoel was gevuld.

Om het ontwerp nog eens te schetsen, voor wie het globaal plan bekijkt, is één iets duidelijk: meer groen. Waar er tot op vandaag niets van groen aanwezig is, komen 69 bomen en wordt de grijze asfaltvlakte vervangen door gras.

“Vanaf de terraszone en hoger gelegen assen zal je kunnen uitkijken op een prachtige nieuwe Leietuin” – Axel Weydts

“We willen van die locatie een groene ruimte maken, aangenaam en klimaatbestendig. Vanaf de terraszone en hoger gelegen assen zal je kunnen uitkijken op een prachtige nieuwe Leietuin. Zowel aan de kant van de Reepkaai als de Kasteelkaai en Dolfijnkaai zal je langs het water kunnen wandelen die slechts 60 centimeter lager ligt. Voetgangers worden de hoofdgebruikers. Het volledige openbare domein zal voor iedereen – alsook met kinderwagen, rolstoel of rollator – toegankelijk zijn. In de trappenpartij wordt een hellend vlak geïntegreerd”, duidt schepen Axel Weydts.

Buurtbewoners enthousiast

Eén van de aanwezigen was Caroline Vanbraekel (62). Zij woont samen met haar man in de Konventstraat, tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Handboogstraat. “We kregen een zeer goede uitleg waarbij elke fase werd overlopen. Daarnaast werden alle verantwoordelijken voorgesteld en mogen we hen steeds via mail of telefonisch contacteren bij vragen. Of op de werf zelf: “de mensen met de witte helm”. We zijn heel tevreden over de communicatie van Stad Kortrijk. Als buurtbewoner worden we uitzonderlijk goed geïnformeerd. Ze plannen zelfs nog een extra infomoment in specifiek voor de uitbaters van omliggende horecazaken. Daarnaast werd ook de klemtoon gelegd op onze veiligheid en kregen we de tip om steeds oogcontact te maken met de mensen die zware machines bedienen opdat zij jou zeker zouden zien.”

“We zijn heel tevreden over de communicatie van Stad Kortrijk. Als buurtbewoner worden we uitzonderlijk goed geïnformeerd” – Caroline

Net zoals de andere aanwezigen is Caroline ook heel enthousiast over het ontwerp. “Er mag wat meer groen zijn in de stad en gezien het klimaat zijn we ook grote fan van ontharden. Of het allemaal zal lukken tegen Kortrijk Congé ben ik nog niet van overtuigd, er zijn altijd onvoorziene omstandigheden.”

Simulatie vernieuwing oude Leie – Verlaagde tuin – Kasteelkaai

Snel en gefaseerd werken

“18 september gaat de kraan erin, volgende zomer zijn de Kasteelkaai, Dolfijnkaai en Reepkaai af. Dat is een zeer strakke timing en vrij hoog tempo voor zo’n omvang van werken, maar er is ook meer ruimte om te werken in tegenstelling tot bijvoorbeeld de heraanleg van het historisch hart van Kortrijk”, licht Weydts toe.

De werken aan de nutsvoorzieningen ter hoogte van ijssalon La Cabane zijn afgerond, maar uitbater Frederik Philipsen mag zich binnenkort al klaar houden voor de grotere werken. Fase 2, de aanleg van de Reepkaai, start pas vanaf maart 2024. Eerst is het de beurt aan de zuidzijde van het project. “De werken verlopen in fases om de omgeving van de werf zo toegankelijk mogelijk te houden voor handels- en horecazaken en omwonenden. Hierdoor wordt de hinder en het aantal omleidingen tot een minimum beperkt. Er zal altijd een kant van Leie bereikbaar zijn en voor zwaar verkeer is één toegangsweg via de Belfaststraat. Tijdens de werken blijven alle handelszaken en woningen te voet bereikbaar”, vertelt schepen Wout Maddens.

Fase 1: Dolfijn- en Kasteelkaai tot aan de Kasteelbrug

Deze werken starten op 18 september en zullen duren tot maart 2024, waarna tot midden mei de afwerking van de verlaagde tuinzone is voorzien. Tientallen nieuwe bomen worden er aangeplant in een groene ruimte van 1.000 m². De volledige zone zal tot maart 2024 afgesloten zijn voor alle verkeer. Alleen de zone rond de Kasteelbrug (bij het voormalige Vobis) zal enkel de eerste maand afgesloten zijn. Daardoor is de Reepkaai in september tot midden oktober 2023 enkel via de Budastraat bereikbaar. In de Reepkaai zal in deze periode wel tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn. Vanaf midden oktober 2023 wordt de Kasteelbrug weer opengesteld.

Volgende fases

De aanleg van de Reepkaai, de noordzijde van het project, start vanaf maart 2024. Op dat moment worden de Dolfijnkaai en Kasteelkaai opengesteld voor het verkeer. Het einde van de werken op de Reepkaai is voorzien tegen 21 juli 2024. In het najaar van 2024 worden de bomen op de Reepkaai geplant. Pas later, na 2025-2026 volgt de tweede heraanleg van Kasteelbrug en bistro Balthazar. De vernieuwing van de Leiebrug – die op de lijst staat van de zogenaamde ‘brokkelbruggen’ – is een bevoegdheid van het Vlaams gewest en is zeker voor na 2025.

Meer informatie op www.kortrijk.be/vernieuwingoudeleie.