Verbroederingen, nog van deze tijd?“Ja, want het gaat om Europese vredesgedachte”

Het was in 2023 respectievelijk 60 en 50 jaar geleden dat Zwevegem een verbroedering aanging met het Franse Le Coteau en het Duitse Lorsch. Het Davidsfonds organiseerde daarom onlangs een gespreksavond met ereschepen Francine Dewilde en eregemeentesecretaris Andre Vercoutere, die de verbroedering van bij de start meemaakten.

“De verbroedering ontstond na de donkere oorlogsjaren waarbij men volkeren wilde samenbrengen, steeds met de boodschap van vrede en vriendschap in gedachten. Er was een betrokkenheid van besturen, ambtenaren en burgers”, vertelde Francine. Andre Vercoutere keek op een andere manier terug op de verbroederingen. Het organiseren van de verbroedering was immers zijn eerste opdracht aan de gemeente. Beiden haalden enige anekdotes op aan de vele jaren van uitwisselingen door die verbroederingen.

De verbroedering ontstond na de donkere oorlogsjaren waarbij men volkeren wilde samenbrengen

Francine Dewilde gaf toe dat de verbroedering wel een beetje aan het verwateren is. “Vooreerst waren het toen totaal andere tijden. Verder hangt er ook een prijskaartje aan vast, waardoor de officiële uitwisseling maar om de twee jaar in plaats van jaarlijks doorgaat, en is de interesse bij wisselende gemeentebesturen ook niet altijd even groot.”

Vredesgedachte

Niettemin staan zowel Francine Dewilde als Andre Vercoutere nog volledig achter de verbroederingsgedachte. Zo ook Erwin Bossuyt, voorzitter van Vrienden van de verbroedering. “Dit is een organisatie die in 2016 ontstond in de schoot van het gemeentelijk verbroederingscomité. We zijn een niet-politieke Zwevegemse groep met interesse voor de grensoverschrijdende Europese vredesgedachte. Dit maken we concreet met de organisatie van activiteiten zoals wandelingen, voordrachten of uitstappen in een gezellige en ongedwongen sfeer.”

Om de continuïteit te verbeteren, wil men jongeren er actief bij betrekken. “We organiseerden al tweejaarlijkse jongerenkampen en er zijn de jaarlijkse lezingen waarbij de leerlingen van het Rhizo-college en Guldensporencollege betrokken zijn.”