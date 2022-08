Verbroedering tussen Proven en Obterre bestaat vijftig jaar

Vijftig jaar geleden ontstond de verbroedering of jumelage tussen het Franse Obterre en Proven. Altijd werd gewerkt in een driejaarlijkse cyclus en het vijftigjarig bestaan werd uitbundig gevierd in de Alexisgemeente.

Schepen Alain Potier van Obterre leidde de Franse delegatie samen met Eric Chartier, zoon van de oud-burgemeester en tevens voorzitter van het lokaal comité Obterre-Proven. Tijdens de inhuldiging van de drie tastbare herinneringen aan vijftig jaar jumelage, verwoordde voorzitter Dirk Goussey namens het team van Proven dat er tussen beide dorpen een hechte vriendschap zonder grenzen heerst.

“Zowel in Proven als in Obterre zijn er mensen die echt houden van de verbroedering en er zijn toch nog enkele jongeren die geïnteresseerd blijven. Vriendschap kent gelukkig geen grens of tijd. Burgemeester Christof Dejaegher benadrukte dat er ooit veel jumelages waren, maar dat de tijdsgeest anders is geworden. “Gelukkig is de jumelage tussen Obterre en Proven weer levendig geworden. We hopen hetzelfde voor de andere verbroederingen die Poperinge telt. Deze traditie met stoere verhalen en soms wel wat pijnlijke hoofden mag nooit verdwijnen.”

Op de bank tussen de wegwijzer en het infobord, vinden we Dirk Goussey als voorzitter van het lokaal verbroederingscomité naast burgemeester Christof Dejaegher, schepen Alain Potier van Obterre en Eric Chartier als voorzitter van de jumelage in Obterre. Achter hen vinden we Obterrois naast de gastgezinnen en vooral ook de leden van het Verbroederingscomité Proven met schepen Ben Desmyter, Johan Deturck, Bart Degraeve, Jeannot Colpaert, Marlies Vandenbussche, Bernadette Ingelaere, Helga Berten en Jan Menu. (PC/foto MD)