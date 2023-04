Verbouwing duurt te lang: jong gezin moet 24.000 euro belasting betalen

Jasmien De Smaele is 2 maanden geleden bevallen van haar tweede kindje. Haar roze wolk wordt echter overschaduwd door een aanslagbiljet dat ze in de bus kreeg omdat de verbouwingen van haar huis in Oostende te lang duren. Samen met haar partner moest ze al haar spaargeld gebruiken om maar liefst 24.000 euro te betalen. “Dat zijn toch geen normale bedragen meer?”

Jasmien woont tijdelijk met haar gezin in een appartement terwijl haar woning in de Interbellumwijk in Oostende gerenoveerd wordt. Het huis is momenteel een ruwbouw, maar de aannemers zijn volop aan het werk om er terug een mooie eengezinswoning van te maken. Het huis was voordien, zoals veel panden in de wijk, opgedeeld in verschillende veel te kleine wooneenheden. Dat zorgde in het verleden voor veel problemen in de buurt. Met de multibelactie wilde de stad hier een oplossing voor bieden. Je zou dan ook denken dat het stadsbestuur tevreden is dat een jong gezin in Oostende blijft wonen en een waardevol pand in ere herstelt.

“Ernstig ziek”

Maar omdat de verbouwingen langer dan twee jaar aanslepen moet het koppel maar liefst 24.000 euro ophoesten. “Er zijn verschillende redenen waarom we niet op tijd klaar zijn. Zo was dit oorspronkelijk het pand van mijn man. Toen hij mij leerde kennen en we samen een gezin wilden stichten, beslisten we om er een gezinswoning van te maken. De plannen moesten dus hertekend worden en er werd een nieuwe vergunning aangevraagd. Dat vraagt al snel enkele maanden tijd.”

“Nadien barstte de coronacrisis los en werd ik zwanger. Tijdens mijn zwangerschap werd ik ernstig ziek en werd onze zoon uiteindelijk op 29 weken geboren. Het hoeft niet uitgelegd te worden dat onze focus in die maanden verschoof naar de precaire gezondheidstoestand van onze zoon.” Het koppel wist dat ze te laat zouden zijn en ze konden zich verdedigen op een hoorzitting. “Onze argumenten werden echter van tafel geveegd en we moesten de belasting toch betalen.”

Spaargeld

Het koppel heeft bekeken of ze juridische stappen konden nemen, maar de kosten voor een advocaat zijn te hoog zonder enige zekerheid dat ze ook gelijk krijgen. “Omdat de kosten snel oplopen als je niet betaalt hebben we besloten om al ons spaargeld waarvoor we zo hard gewerkt hebben te verzamelen en de belasting te betalen. Er mag nu echt niets gebeuren of we zitten meteen in de problemen”, zegt Jasmien.

“We weten dat we administratief een fout hebben gemaakt in dit dossier. Maar volgens ons hebben we ook aanneembare redenen waarom onze renovatie nog niet was afgewerkt, toch? Bovendien is het opzet van deze heffingen om huisjesmelkerij en verwaarlozing van het patrimonium tegen te gaan. Twee zaken waar wij, met de renovatie van een meergezinswoning naar een ééngezinswoning, aan willen tegemoet komen. Waarom moeten wij zo’n buitensporig bedrag betalen terwijl we niet het gevoel hebben dat we iets fout gedaan hebben? We moeten trouwens nog altijd betalen voor twee wooneenheden terwijl het al in 2019 gebruikt werd als een eengezinswoning.”

“Begrip”

Schepen Kurt Claeys (Open VLD) bevoegd voor wonen is niet op de hoogte van het individuele dossier. Hij benadrukt dat het reglement opgemaakt werd om mensen te motiveren om hun panden in orde te brengen. “Cijfers tonen ook aan dat dit werkt. Dit koppel moet zo’n bedrag betalen omdat de heffing gebeurt op basis van het aantal wooneenheden op het moment van de vaststelling. Dat zijn er dus twee.”

“Ze hadden twee jaar tijd om zich in regel te stellen. Dat is een redelijke termijn. Ik was niet aanwezig op de hoorzitting en ken het dossier niet, maar er wordt altijd met een vorm van menselijkheid mee omgegaan. Ik heb begrip voor die mensen hun situatie, maar je mag niet enkel voortgaan op het emotionele aspect.” (LB/ foto Peter Maenhoudt)