Verblijven voor jonge kankerpatiënten van Rotary Oostende voortaan in Vayamundo

De gratis verblijven voor jonge kankerpatiënten die Rotary Oostende aanbiedt, vinden na het stopzetten van overnachtingen in de Koninklijke Villa voortaan plaats in Vayamundo.

Het is al sinds 2013 dat Rotary Oostende aan jonge kankerpatiënten een gratis verblijf aan zee aanbiedt in Oostende. In samenwerking met Kom op tegen Kanker wordt hen een kort verblijf geboden om even op adem te komen en de zorgen te vergeten. De overnachtingen vonden meer dan tien jaar plaats in de Koninklijk Villa.

Door de stopzetting van de overnachtingen door de uitbater Klief was Rotary Oostende genoodzaakt om zo snel mogelijk een nieuwe locatie te vinden om de actie verder te zetten. Vayamundo was bereid om door het geven van een grote korting het project een mooi vervolg te geven. De overeenkomst werd op 30 januari getekend door Patrick Content, voorzitter van Rotary Oostende en Koen De Weerdt, algemeen directeur van Vayamundo Oostende.(HH)