Ventilair Group schenkt 8.250 euro aan Het Ventiel: “Oneindig veel dank!”

Op vrijdag 10 januari overhandigde Ventilair Group een cheque van 8.250 euro aan Het Ventiel, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie. Het bedrag is de opbrengst van de derde editie van het benefietevenement Festival Tour – Around The World, dat op 11 oktober plaatsvond.

Festival Tour – Around The World is een uniek benefietevenement dat ondertussen een vaste waarde is geworden in het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord. De editie van 2024 trok ongeveer 400 enthousiaste deelnemers en stond in het teken van een sneukeltocht met vijf stopplaatsen bij bedrijven in de regio.

De route bracht de deelnemers langs Revor Group, Mobiswift, Lorri, WAAK, Group De Rudder en Linum Group. Op elke locatie werden ze niet alleen culinair verwend, maar kregen ze ook een inkijk in de werking van de bedrijven. Deze lokale ondernemingen namen elk de organisatie van hun stopplaats volledig op zich.

De dag werd afgesloten met een minifestival op de site van Ventilair Group, waar drie bands het beste van zichzelf gaven. De artiesten traden volledig belangeloos op, net zoals de vele sponsors die financieel of logistiek bijdroegen. Hoofdsponsors zoals Group De Rudder, De Mailingman en Alumac zorgden samen met de logistieke steun van de gemeente Kuurne voor een vlekkeloze organisatie.

Een mooi bedrag

Het hoogtepunt van het evenement vond plaats op 10 januari, toen bedrijfsleider Yoerich Dewaegenaere van Ventilair Group de symbolische cheque overhandigde aan Gudrun Callewaert, bezieler van Het Ventiel. Het ingezamelde bedrag van 8.250 euro zal worden ingezet om de talrijke gratis activiteiten van Het Ventiel te ondersteunen.

Het Ventiel biedt een buddywerking en activiteiten aan voor ongeveer 180 mensen uit de Kortrijkse regio die getroffen zijn door jongdementie. Deze ziekte treft niet alleen de gezondheid van patiënten, maar ook hun financiële situatie, omdat ze vaak hun professionele activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten. Dankzij de schenking van Ventilair Group kunnen meer mensen met jongdementie genieten van zinvolle, verbindende activiteiten die de focus leggen op wat nog wél mogelijk is.

Gudrun Callewaert reageerde ontroerd: “We zijn blij en verrast met het prachtige bedrag dat we mochten ontvangen. Met 8.250 euro kunnen we heel wat ogen laten twinkelen. Maar wat mij vooral raakt, is de warmte en verbondenheid van de bedrijven, sponsors en de gemeente Kuurne. Iedereen engageerde zich met zoveel enthousiasme, en elk bedrijf toonde oprechte interesse in onze werking en in de problematiek van jongdementie. Dit maakt het onderwerp bespreekbaar en zichtbaar. Oneindig veel dank aan iedereen die meehielp en erbij was!”

Een verbindend initiatief

Het succes van de Festival Tour – Around The World is volgens Yoerich Dewaegenaere te danken aan de samenwerking van een breed netwerk. “Ons team heeft maandenlang hard gewerkt om alles tot in de puntjes te organiseren. Op 11 oktober waren we met z’n allen tot in de late uurtjes in de weer om alles in goede banen te leiden,” vertelt hij.

“Maar dit evenement was enkel mogelijk dankzij het belangeloze engagement van anderen: de bedrijven langs de route, de gemeente, de bands en dj’s die gratis optraden, de sponsors en natuurlijk de vele deelnemers.”

Het Ventiel

Het Ventiel biedt een buddywerking en talrijke gratis activiteiten voor mensen met jongdementie en hun naasten. De organisatie zet sterk in op het behoud van sociale contacten en het creëren van positieve ervaringen. Dit alles wordt gedragen door vrijwilligers en sympathisanten die zich inzetten om mensen met jongdementie te ondersteunen en hen een kwaliteitsvolle levensinvulling te bieden.

Met deze schenking geeft Ventilair Group een krachtig signaal dat bedrijven een actieve rol kunnen spelen in maatschappelijke kwesties. “We hopen dat dit initiatief anderen inspireert om ook hun steentje bij te dragen,” besluit Dewaegenaere.