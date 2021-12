Veldkapel schittert opnieuw

Op de hoek van de Beverse Brabantstraat en de Vloedstraat werd de vernieuwde Onze-Lieve-Vrouw veldkapel officieel ingehuldigd. Het was een van de monumenten op de lijst van het Project klein erfgoed dat het structureel onderhoud en de instandhouding van het historisch, militair en religieus erfgoed wil garanderen.

“Waar men ook gaat langs Vlaamse wegen, overal komt men Maria tegen”, aldus schepen Dirk Lievens. “Sinds 2018 heeft de Stad binnen Project Klein Erfgoed 34 objecten aangepakt. Dit gaat van kapellen en kruisbeelden tot monumenten, gedenkstenen en kunstwerken. In Beveren kreeg ook het oorlogsslachtoffersmonument op het Heilig Kruisplein, net zoals de schandpaal en het Heilig Hartbeeld bij de Kruisverheffingskerk, een opknapbeurt. In de Roeselaarse binnenstad zijn het graf van Rodenbach en het Mariabeeld naast de Sint-Michielskerk de bekendste. Ons team selecteerde 118 erfgoedobjecten. Die kregen volgens hoogdringendheid een groen, oranje en rood label mee. Die laatste groep werd onmiddellijk gerestaureerd. Van de objecten met een oranje label hebben we ondertussen ook werk gemaakt. Die kapelletjes werden oorspronkelijk gebouwd uit dankbaarheid of troost”, weet Dirk.

“Voor toevallige voorbijgangers en fietsers was en is het nog steeds een rustbaken van hoop en geloof. Vaak komt de vraag naar restauratie van omwonenden die er al jaren zorg voor dragen. Dan bellen zij naar 1788, onderzoeken we de situatie en wordt er een verbetertraject opgesteld. Met Project Klein Erfgoed willen we op deze manier zorg dragen voor het verleden, het heden en de toekomst van onze stad en omgeving.”

Gevelrenovatie

Deze Onze-Lieve-Vrouw-kapel behoort toe aan de WVI als eigenaar van de gronden van het nabijgelegen Krommebeekpark en werd in beheer aan de stad overgelaten. Vroeger was ze toegewijd aan de Heilige Anna en dateert volgens het ijzeren hekwerk aan de rondboogdeur uit 1869. “Dat hekwerk werd volledig vernieuwd, het dak werd gereinigd en het gebouwtje kreeg een grondige gevelrenovatie met de Heatweedmachine door de stadsdiensten. Zowel de binnenzijde als de grond errond werden verhard. De bankjes aan de zijkant is ook een realisatie van ons Stedelijk Atelier.” “Ik woon hier al dertig jaar en heb vanuit mijn woonkamer zicht op dat kapelletje”, zegt Marie-Louise Lannoo (90). “Ik heb het lang onderhouden, maar de laatste jaren zag ik er geen doen meer aan. Ik ben heel tevreden met het resultaat. De kapel schittert opnieuw zoals vroeger.” (KK)