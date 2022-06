Veiling inboedel Paul De Grande werd overrompelend succes

Snellegem Nadat de bekende antiquair Paul De Grande eerder al zijn kasteel verkocht, ging nu ook zijn inboedel onder de hamer. Er werden maar liefst 2.000 stuks aangeboden. Drie kwart daarvan vond de afgelopen week een nieuwe eigenaar. “Vrij ongezien”, klinkt het.

Hij is 73 jaar, maar de bekende antiquair Paul De Grande is helemaal klaar voor een volgend hoofdstuk in zijn leven. Recent verkocht hij zijn kasteel, waar hij net geen 50 jaar gewoond heeft. Al hecht hij er naar eigen zeggen geen emotionele waarde aan. Meer nog: ook zijn inboedel werd te koop aangeboden. Paul is immers vooral een gedreven aankoper en verkoper, die de ‘sport’ belangrijker vindt dan wat er tussen de kasteelmuren staat.

Maar liefst 2.000 loten werden er aangeboden tijdens de expositie op zijn domein. Van woensdag 22 tot zondag 26 juni konden geïnteresseerden een bod uitbrengen en dat bleken er heel wat, weet Rob Michiels van Rob Michiels Auctions in het centrum van Brugge. Samen met Coronari Auctions uit Nazareth zette hij de indrukwekkende veiling op poten. “We mogen het zeker een succes noemen”, aldus Rob. “Vooral dan omdat er een goeie sfeer was, maar nog belangrijker: veel blije klanten. Alles samen hebben we zo’n 2.000 man over de vloer gehad. Een heuse overrompeling. We hadden dat niet meteen verwacht, nee. Er zijn zo’n 3.000 bieders geregistreerd, veel hoger dan andere veilingen in deze periode. Niet geheel onlogisch ook, want 2.000 loten is echt groot en vrij ongezien. We hadden gehoopt dat we zo’n 50 procent zouden verkopen, maar het werd toch zo’n 75 procent. Veel van de zaken die niet verkocht werden op de veiling, hebben door Paul ook weer een nieuwe eigenaar gevonden.”

Buitenlandse interesse

De reden van de succesvolle veiling is volgens Michiels vrij simpel. “Een combinatie van goeie stukken die werden aangeboden, een vlekkeloze, efficiënte organisatie en uiteraard de internationale présence van Paul De Grande. Zijn naam maakt echt een verschil. Ze weten, in het binnen- en buitenland, dat hij correct handelt en ook marktconforme prijzen heeft.” Ook internationaal bleek er veel interesse. “Best veel Amerikanen, en ook wel China. Gezien onze connecties (Michiels is gespecialiseerd in Aziatische kunst, red.) was dat een opsteker, maar ook Spanje, Portugal, Denemarken, Nederland en Frankrijk toonden heel wat interesse. Alles samen ging zowat de helft richting buitenland, vooral naar de omringende landen.”

Ook De Grande zelf reageert bijzonder opgetogen. “Zeker omdat het in zo’n korte tijd op poten werd gezet. In drie maanden tijd werden 2.000 loten correct geïnventariseerd, met grote dank ook aan Tim De Doncker (van Coronari Auctions, red.) en Rob Michiels. Ze zijn zeer secuur te werk gegaan, met de juiste beschrijvingen.” Al erkent Paul De Grande ook dat zijn naam in zekere zin wel een rol heeft gespeeld. “Het doet mij vooral plezier dat we veel private klanten hebben aangetrokken. Voor velen was het een eerste kennismaking met een veiling, en dat leverde heel wat positieve reacties op.” De Grande zelf kijkt alweer vooruit en is volop op zoek naar een nieuw huis. Hij heeft verschillende panden op het oog, maar nog niets concreets. Eén voordeel: er moet straks een pak minder verhuisd worden…