Veel West-Vlamingen op belangrijkste kortfilmfestival van het land

Het belangrijkste kortfilmfestival van het land, dat van Leuven, vindt plaats van 2 tot 10 december en opent vanavond met een heel West-Vlaamse film met Wim Willaert en Janne Desmet in de hoofdrollen. Het is voor het eerst dat ze samen acteren. Ook Marijke Pinoy en Gunter Lamoot zijn te bewonderen tijdens de openingsavond.

Wie het wil maken als filmregisseur moet zich eerst bewijzen in Leuven. Het kortfilmfestival dat bestaat sinds 1995 zag er het korte werk van alle grote namen uit de Belgische film passeren voor ze zich aan langspeelfilms waagden. En sommigen hebben niet de ambitie om lange films te maken. Zo iemand is misschien wel Nyk Dekeyser. De Bruggeling is al een kleine eeuwigheid aan de slag als setfotograaf. Hij kent de filmwereld van binnen en buiten.

In 2014 maakte Nyk Dekeyser met ‘Wien for Life’ al eens een felgesmaakte kortfilm waarin Wim Willaert de hoofdrol vertolkte. Dat deed hij onder het pseudoniem Alidor Dolfing waarachter hij samen met co-regisseur Mark Bouwmeester schuilding. In 2017 volgde er een tweede kortfilm van het duo, ‘Out of the Blue, Into the Black’, dit keer doet hij het met een andere coregisseur, met wie hij het bedrijfje Nyklyn vorm: Evelien Declercq is illustrator in het dagelijkse leven en ook de echtgenote van Nyk Dekeyser. Zijn film ‘De zeer vermoeide man en de vrouw die hartstochtelijk van bonsai hield’ is gebaseerd op een boek van Peter Verhelst. Wim Willaert en Janne Desmet mogen dan twee van de meest opvallende West-Vlaamse acteurs van de laatste jaren zijn, ze acteerden nog nooit samen.

Marijke Pinoy op ontdekkingstocht in ‘Portrait of A Disappearing Woman’

Nog op de openingsavond ‘Portrait of a Disappearing Woman’ met Marijke Pinoy (naast o.m. Gunter Lamoot) in de hoofdrol. Pinoy speelt een vrouw die haar vertrouwde leefwereld achter zich laat en op ontdekkingstocht trekt.

Ook in Leuven: ‘Altijd Zomer’ met in de hoofdrol Tom Vermeire. Ook Chris Lomme is te zien in Leuven in de film ‘Alleen Ik’, terwijl Günther Lesage in ‘Finns Hiel’ aantreedt. In ‘Arme Jongen, zo ver van huis’ zitten dan weer de West-Vlaamse actrices Dolores Bouckaert en Bernadette Damman.

Tom Vermeir in ‘Altijd Zomer’

Er is ook een sectie documentaires. Daarin staat ‘Lendemain’ geprogrammeerd, werk van Glenn Dumortier, een rapper uit het Wervikse Hip Hop Collectief ‘Onbegrensd’. Hij is voormalig West-Vlaams kampioen Poetry Slam. Op de site van het kortfilmfestival lezen we dat zijn film het verhaal vertelt van een maker, op een kruispunt in zijn leven, die naar de camping reist waar hij voor het eerst verliefd werd. Elders lezen we dat ‘Lendemain’ een film is over een Poetry Slam-project tussen gedetineerden en vrije burgers en dat hij verschillende workshops in gevangenissen heeft vastgelegd, waarin gevangenen en burgers hun gevoelens uitten aan de hand van Poetry Slam. Die film wordt in Leuven getoond op 3 dec en 8 dec. Glenn was 31 toen hij aan filmstudies begon aan het RITS

‘The Lost Sail’ is een documentaire van de Roeselaarse Justine Cappelle, die eerder met ‘Maregrave’ een opgemerkte kortfilm maakte. Haar nieuwste film vertelt het verhaal van Zao Wang, een regisseur die in China niet de film kon maken die hij wilde maken. Verteld op een manier die de onmogelijkheid om te tonen benadrukt.

In het animatieluik kan je in Leuven ook ‘Der Lange Kerl’ zien, de 16de kortfilm van de 94-jarige Oostendenaar Raoul Servais. Een verhaal waarin een Franse en een Duitse soldaat oog in oog met elkaar komen te staan en in een handvol seconden beslissen of ze mekaar zullen doden of niet. De film is een project dat Servais samen uitwerkte met Rudy Pinceel, die een paar jaar geleden de documentaire ‘Servais’ maakte.