Veel sfeer tijdens het Oktoberfest van de Koninklijke Fanfare Mesen: “Een avond vol Duitse schlagers”

De eerste editie van het Oktoberfest in Mesen zorgde vorige zaterdag 1 oktober voor een volle zaal in ‘t Oud Schooltje van Mesen. Dirigent Maxime Liefooghe blikt alvast tevreden terug. “De bierpotten gingen niet alleen vlot over de toog, maar gingen achteraf ook vlot mee naar huis.”

De avond krijgt in de toekomst zeker een vervolg. “Het is nog niet duidelijk of we kiezen voor een jaarlijks evenement of voor een Oktoberfest om een aantal jaren”, vertelt Maxime. Dit jaar sneuvelde alvast het concert van de muziekvereniging voor een avond vol Duitse schlagers. “Het idee kreeg vorm tussen pot en pint na een repetitie. We brainstormden wat over wat een opvolger zou kunnen worden van het Mesense carnaval. Na het overlijden van Ghislain Bossue hadden we vlug door dat er geen carnaval meer zou zijn in Mesen. Na wat overleg kozen we voor dit Oktoberfest.” De Koninklijke Fanfare Mesen slaagde in hun opzet om voor een avond vol vertier en plezier te zorgen. “Het meezingen van de Duitse schlagers verliep eerst wat stroef, maar kende naar middernacht toe een ongehoorde samenzang.”

Vriendschapsband

Bijzonder aan het Oktoberfest was de aanwezigheid van Alice Want, de grootmoeder van vier muzikanten uit de Mesense fanfare, waaronder dirigent Maxime Liefooghe, maar vooral ook de marraine van alle muzikanten. Alice is de echtgenote van wijlen Jean Liefooghe. Hij was naast burgemeester van Mesen ook bezieler van de heropstanding van het Mesense muziekkorps. “Ik herinner me hoe leuk het was om als kind mee op straat te komen met mijn grootvader. Ik was dan ook een tikkeltje zenuwachtig om hier als dirigent iedereen mee te krijgen zoals hij dat deed”, vertelt Maxime. Om het Oktoberfest in goede banen te leiden, kreeg Koninklijke Fanfare Mesen de medewerking van de Bosklappers en de Mesense fietsclub, die eerder in september een mountainbiketocht en cyclo organiseerden waarbij de fanfare achteraf voor een leuke après-vélo zorgde. “We hebben in Mesen dan wel een kleine gemeenschap, maar er is een grote vriendschapsband.” De eerstvolgende activiteit van de fanfare is het Sint-Ceciliafeest eind november. “Of het zwaarste weekend van het jaar”, blikt dirigent Maxime Liefooghe nu al vooruit.