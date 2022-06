Veel sfeer en enthousiasme langs het parcours van het BK wielrennen in Middelkerke: “Geweldig parcours en mooie winnaar”

Terwijl de renners op de fiets zaten, dwaalde reporter Peter Germonprez rond het parcours, maakte hier en daar wat beelden en raapte verhalen op, meer dan praatjes bij plaatjes.

Jan Ooms, voorzitter van Dorp InZicht is een man die leven tracht te brengen in het kleine Lombardsijde. Een dag na een geslaagde editie van ‘Lombarsijde Zingt’ was hij weer op post met een groep enthousiastelingen die uit Lombardsijde die er willen zijn voor de mensen van Lombardsijde.

“Gisterenavond was er ‘Lombardsijde Zingt’ en daar daagde heel veel volk voor op en was er heel veel sfeer. En hetzelfde kan gezegd worden voor de passage van het Belgisch Kampioenschap Wielerrennen. Het is natuurlijk een ander concept, de koers staat hier centraal. Het is dankzij de gemeente Middelkerke dat we hierop kunnen meesurfen.”

Groot scherm

“We hebben hier een heel groot scherm staan, waardoor we de koers naar hier hebben kunnen trekken. Zo kunnen we de Lombardsijdenaar laten meegenieten op een gezellig pleintje van de koers op een groot scherm. De vrouwen passeerden hier eerder al zes keer en toen zagen we wel wat volk naar hier afzakken.”

© PG

“De mannen zijn intussen al twee keer gepasseerd en we verwachten dat straks nog meer mensen deze richting uitkomen. We kunnen rekenen op een twaalftal mensen die zich bijzonder engageren voor ‘Dorp InZicht Lombardsijde’ en we mogen heel dankbaar zijn dat dit team zich zo inzet voor ‘Dorp in Zicht’. Ik denk dat dat uniek is.”

Gezellig tafelen

Jean-Pierre Soete zat met zijn buren gezellig te tafelen, terwijl de koers als achtergronddecor diende. Hoe dat zo gekomen is “’s Morgens keken we door het raam en de overbuur had al de barbecue en de tafels buiten gezet. En zo zijn alle buren samen gekomen. De ene zorgde voor wat hapjes, de andere voor drank, nog iemand voor wat koekjes en de overbuur zorgde dan voor het eten. Gezellig zo.”

© PG

“En mijn schoonvader zit er ook bij. Het kan maar zo gezellig zijn. Wie er zal winnen? Ik hoop op Tim Merlier,” zei Jean-Pierre. Duidelijk een kenner. Want iets later ging Merlier wel degelijk als eerste over de meet.”

Yves Lampaert ontdekt

In de Elisabethlaan stootte Peter op Luc Vandeweghe, de neef van Wim Vanhecke. En die heeft Yves Lampaert eigenlijk ontdekt. Luc deed zijn verhaal.

“Wim was gestopt met koersen en hij reed nog met de wielertoeristen op zondagvoormiddag. En Yves reed ook mee met een oude fiets, en hij ging zo’n vaart, 50 km per uur, dat niemand kon volgen.”

© PG

“En Wim spreekt mijn neef Yves en zegt: ‘Waarom begin jij niet te koersen?’ Yves zei: ‘Dat gaat niet, mijn ouders hebben een groot landbouwbedrijf, in het seizoen is het daar heel druk en ik kan daar niet weg.’ Wim zei: ‘Ik zal eens met je ouders komen spreken. En ik zal zeggen waar je moet koersen. Ik zal je overal naartoe brengen.’ En zo is het allemaal begonnen.”

“En dan is hij bij de beloften nog Belgisch kampioen geweest. Hij toonde het daar direct. En na een jaar of twee mocht hij een profcontract tekenen bij Topsport Vlaanderen, bij Walter Planckaert, en dan is Quickstep op de kar gesprongen.”

Forza Lampaert

Sarah Deconinck is bestuurslid van Forza Lampaert, de supportersclub van Yves Lampaert. Die was ruim vertegenwoordigd in Middelkerke. “In 2018 zijn we naar Binche geweest en daar is Yves Belgisch kampioen geworden. En sindsdien gaan we naar elk Belgisch Kampioenschap en leggen we bussen in. En we proberen iedere keer ons eigen fandorp in elkaar te steken.”

“We staan hier nu op het terrein van een lokale boer dat we gratis mogen gebruiken. We zijn hier met 4 bussen, goed voor 212 man. En er zijn er nog wat op eigen houtje achterna gekomen. Dus laten we zeggen dat we hier met 250 man zijn.”

“Een uur na de wedstrijd vertrekken wij weer naar het supporterslokaal in Ingelmunster, want dat terrein moet hier ook nog opgeruimd worden. We serveren hier frietjes, drank, straks komt een ijsventer ook nog ijsjes uitdelen en er is een groot scherm waarop we de koers kunnen volgen. 70 euro en je kan van alles meegenieten.”

VIP-tent

De organisatoren van de Superprestige werden uitgenodigd door Noordzeecross Middelkerke, de plaatselijke organisatoren van de cyclocross. En een bestuurslid van dat comité is Luc Verschueren, die in de VIP-tent zijn enthousiasme voor deze editie van het Belgisch Kampioenschap niet onder stoelen of banken stak.

De man die jaren als aangever van Jacques Vermeire fungeerde bij diens zaalshows, had in de jaren 80 tot in de jaren 90 een radioprogramma genaamd ‘Sportcafé’.

Voorzitter Tom Vandamme dankt de burgemeester voor de mooie organisatie. © gf

“Ja, dit Belgisch Kampioenschap is uiteraard een succes geworden. Toen de heren vanmorgen vertrokken schat ik dat er al zes-, zevenduizend mensen aan de start waren. Langs het parcours hier in Middelkerke schat ik dat er gemakkelijk twintigduizend mensen zijn. Het weer maakt het plaatje compleet. Het VIP-gebeuren vind ik tof, zoals iedereen.”

“Ik heb maar één klacht gehoord, dat het in de grote tent, waar het eten perfect was, toch te warm was. Deze temperaturen maak je aan de kust ook niet elke dag mee. Ik denk dat Vandierendonck en Dedecker heel fier mogen zijn. Maar ze hebben natuurlijk geluk gehad met het weer. We kunnen hier alles doen, maar geef me deze pint bij slecht weer en ze smaakt de helft minder.”

“En hetzelfde geldt voor de puntzak kroketjes met stoofvlees. Geweldig parcours ook. Je zou kunnen zeggen: ja, maar het is plat en de mensen hebben liever wat heuvelachtig. Maar als je ziet hoe de koers uit elkaar gereden is, hoe hard er gevlamd is, zowel bij de dames als de heren, uiteindelijk is het toch op een sprint uitgekomen.”

“En een mooie winnaar. Tim Merlier, voor de tweede keer, maar ik had liever gehad dat Evenepoel het gat had kunnen houden…”