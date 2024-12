Veel minder Turkse voetbalsupporters in Brugge dan verwacht

Vanavond speelt Cercle tegen het Turkse Basaksehir in de Conference League. Oorspronkelijk werden 1.500 Turkse supporters verwacht, maar dat aantal is sterk gedaald. Er zouden slechts 250 supporters naar Brugge afgezakt zijn.

In de binnenstad is alvast niks te merken van supporters. Op de Markt zijn de terrassen zo goed als leeg. En op de kerstmarkt is het eerder kalm. De meeste mensen zakken af naar het ‘t Zand om de optredens van de Warmste Week mee te pikken. De lage opkomst van de Turkse supporters is voor de Brugse ordediensten een meevaller en een zorg minder. De wedstrijd begint om 21 uur.