Veel lof voor brandweerkorps van Ingelmunster tijdens Sint-Barbaraviering

Onlangs vierde het plaatselijke brandweerkorps de jaarlijkse Sint-Barbaraviering. Dit jaar vierden ze echter niet één, maar twee keer feest.

Burgemeester Kurt Windels stond, samen met de schepenen Martine Verhamme, Trui Lambrecht en Katrien Vandecasteele, aan de voordeur van het gemeentehuis om het brandweerkorps te verwelkomen. De brandweerlieden kwamen te voet – met hun muziekkorps op kop – van het brandweerarsenaal naar het gemeentehuis.

“2022 is voor jullie een bijzonder jaar. Jullie vieren immers twee keer Barbara en hielden een opendeurdag. In april werd er al een Barbaraviering gehouden. De vorige winterpassage dateert al van december 2019. Het is tof dat jullie nu even kunnen feesten volgens de goede traditie. En terecht, want jullie zijn een korps dat er altijd staat. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zeggen de aanwezigheids- en beschikbaarheidscijfers. Volgens Midwest kan post Ingelmunster tijdens de dag altijd rekenen op een minimale bezetting van 12 tot 14 personen en 20 personen tijdens de ochtend- of avonduren. Dat is heel hoog. Omdat het korps zoveel beschikbaar is, krijgen ze ook veel interventies, zelfs buiten onze gemeente. Dat is goed voor de ranking als er nieuw materiaal moet worden verdeeld”, zegt burgemeester Kurt Windels, die ook stilstond bij de heraanleg in het voorjaar van 2023 van de parking aan het brandweerarsenaal. “De aannemer is aangeduid. Ontharding en vergroenen staan centraal.”

Afscheid

Majoor Wim Decoopman stond stil bij het plotse overlijden van voormalig brandweerman Franky Vanderheeren, de broer van Lionel en nonkel van Diederik. Op 20 mei jl. werd er dan weer afscheid genomen van erebrandweerman José Bourgeois, de vader van Steven. Hij was gedurende 40 jaar brandweerman. In april jl. was hij nog bij de Barbaraviering. Hij overleed na een kortstondige ziekte.

234 interventies

“Tussen 1 december 2011 en 1 december 2022 deden we 234 tussenkomsten. We kregen 88 oproepen voor een brandinterventie, zoals automatische brandmeldingen, schouwbranden, industriebranden… Er waren ook negen incidenten met gevaarlijke stoffen. Zo’n 137 oproepen waren technische interventies, zoals oproepen voor mensen die vastzaten in een lift, het reinigen van een wegdek… We noteerden ook 166 wespenverdelingen, waaronder één nest van Aziatische hoornaars. We blijven met onze post een belangrijke pion in het netwerk van de hulpverleningszone Midwest. Ongeveer 50 procent van onze interventies liggen langs de as Roeselare/Izegem/Ingelmunster”, zegt majoor Wim Decoopman.

Eretekens en oorkondes

Het brevetopleiding was voor Ian Vanwalleghem. Er werden eveneens meerdere eretekens en oorkondes uitgereikt aan Steven Bourgeois, Chris De Clercq en Bert Debacker (elk Zilveren Palmen der Kroonorde), Jean-Claude De Jonghe (Zilveren Medaille der Kroonorde), Wim Decoopman (Gouden Palmen der Kroonorde), Axel Decraene (Zilveren Palmen der Kroonorde), Frank Meurisse (Gouden Palmen der Kroonorde), Claude Mommerency (Zilveren Palmen der Kroonorde), Wouter Vancoillie (Gouden Medaille der orde van Leopold II), Geert Vandorpe (Gouden Medaille der Kroonorde), Els Vermeulen (Zilveren Medaille der Kroonorde) en Marc Verscheure (Zilveren Palmen der Kroonorde).