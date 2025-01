Veel belgerinkel voor belleman Donald Debel

Op het Ardooise Marktplein liggen sinds kort zes sterren op de Walk of Fame. Als ereburger van de gemeente Ardooie kreeg Donald Debel er recent ook zijn ster. Hij voegt zicht hiermee bij Mathias Sercu, zangeres Laura Lynn, atlete Veerle Dejaeghere, voetballer Marc Degryse en de recent overleden Filip Vanhaecke.

De ster werd ingehuldigd met veel belgerinkel, want zowat alle Vlaamse bellemannen waren naar Ardooie gekomen om hun collega te eren. Ze hadden hun beste bel meegenomen en verschenen in hun beste uniform, sommigen vergezeld van een escortedame, zoals dat bij sommige bellemannen het geval is. Donald zelf heeft geen escortedame, maar prijst zich gelukkig met de steun van zijn vrouw, Lena.

Donald ontving de ster als erkenning voor zijn jarenlange inzet in Ardooie. Hij was marktsjampetter en had een belangrijke rol in de organisatie van talloze activiteiten van diverse lokale verenigingen. Bovendien was hij een uitstekende ambassadeur voor de gemeente, zelfs tot in het verre Limburg.

Na de officiële inhuldiging werd Donald feestelijk ontvangen tijdens een receptie in het gemeentehuis. (JM/foto JM)