VecINO wordt verkozen tot beste onderneming van Middelkerke

Op maandagavond 27 maart werden Maxim Declercq en Michiel van Cauwenberghe van de VecINO in Westende verkozen tot de beste ondernemers van Middelkerke. “Een enorm compliment waar wij natuurlijk erg trots op zijn”, zeggen beide heren. Deze verkiezing vond plaats tijdens de Nacht van de Ondernemer.

Op de Nacht van de Ondernemer werden trouwens de eerste awards voor ondernemers in Middelkerke uitgereikt. Een primeur dus. Er was een award voor ‘Starter van het jaar’, ‘Ondernemer van het jaar’ en een ‘Publieksprijs’. Middelkerkse ondernemers konden daarvoor andere ondernemers nomineren via de website. Op de Nacht van de Ondernemer zelf konden de aanwezigen stemmen op een shortlist per categorie.

“Zo willen we hen in de kijker zetten en tegelijkertijd bedanken voor het harde werk dat ze dag in dat uit verzetten”, zegt schepen Natacha Lejaeghere. “Dat verdienen ze. Met de verkiezing geven we onze ondernemers ook de kans zich extra in de schijnwerpers te plaatsen”.

Keurslager Boddez

De genomineerden in de categorie ‘starter van het jaar’ waren: Comme-une, Barbaar, Be-YOU-tiful by VH, Keurslager Boddez en Toast! Als winnaar kwam Keurslager Boddez uit de bus en mocht Sara Boddez samen met haar partner Xavier Roosens de award mee naar huis nemen. Keurslager Boddez is sinds meer dan 30 jaar een begrip in Middelkerke. Exact een jaar geleden liet vader Boddez zijn slagerij over aan zijn dochter en haar partner. De slagerij werd in 1990 geopend door Hendrik Boddez (58) en zijn echtgenote Carin Meert. Dochter Sara studeerde aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en volgde een opleiding voor kok, kelner en wijnkenner. Haar echtgenoot Xavier Roosens was vijftien jaar aan de slag bij New Holland, maar schoolde zich om tot een gediplomeerd beenhouwer. “Deze trofee draag ik op aan mijn mama die acht jaar geleden overleed”, zegt Sara.

VecINO

De genomineerden in de categorie ‘Ondernemer van het jaar’ waren: Beachbar Muchacha, Vlass, VecINO, De Lanteirne en Axfin. De grootste award was voor Maxim De Clercq en Michiel Van Cauwenberghe van VecINO. In het gekende foodsharingrestaurant onder de kerktoren van Westende-Dorp kan je tafelen en genieten in een gezellige en warme sfeer en dit wordt door veel mensen geapprecieerd. Onlangs namen ze samen het bekende hotel-restaurant Sint-Laureins aan de Strandlaan in Westende over. Het hotel blijft bestaan als Sint-Laureins, het huidig restaurant wordt omgetoverd tot een nieuwe formule waarin vis en een gezellige bar de hoofdrol zullen spelen.

De Lombarde

De publieksprijs was voor camping De Lombarde. De familie Guy Mertens mocht de award uit handen nemen van burgemeester Jean-Marie Dedecker. Vorig jaar won camping De Lombarde de prijs voor leukste camping voor je hond.