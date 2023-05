Vaubanpark in Veurne voltooid: ruim 3.000struiken en bomen geplant

Acht jaar na de opening van de eerste fase van het Vaubanpark in Veurne werd op maandag 1 mei de laatste fase officieel voorgesteld. Bij de oorspronkelijke aanleg werd gekozen voor een natuurlijke omgeving, gericht op activiteit. Het bestaande wandel- en fietspad is verlengd en de speelse zitbanken en groenzones creëren uitstekende locaties voor een deugddoend rustmoment of een heerlijke picknick.

Tijdens de inhuldiging van het park bracht schepen Jan Verfaillie hulde aan Cyriel Marchand en zijn vrouw Lieve. Cyriel Marchand (oud-burgemeester van Veurne) schonk een bedrag van 30.000 euro aan de stad. Dit bedrag werd ondermeer gebruikt voor de aankoop van mooie zitbanken en verfraaiing van het Vaubanpark. “De plannen van deze volledige realisatie dateren eigenlijk al van toen Cyriel nog burgemeester was”, zegt Jan Verfaillie in zijn welkomstwoord. Ook de familie die aanwezig was, werd in de huldiging betrokken. Er komt eveneens een speciale herdenkingsplaats als aandenken aan Cyriel Marchand en zijn echtgenote Lieve Decoene.

Oog voor groen en bijen

Ondertussen werden 3.000 struiken en laagstammige bomen en 46 hoogstambomen aangeplant. Er werd een bijenhal geïnstalleerd in samenwerking met het Veurns bedrijf Meli. Ook werd een educatief traject uitgewerkt rond het behoud van de bijen. De bijenhal wordt omringd door een bloemenweide en fruitbomen. In de bijenhal hangen infoborden en door de glazen wanden kunnen de bijen op een veilige manier bekeken worden.

“Er is veel aandacht voor de biodiversiteit maar ook de mens werd niet vergeten”

“Er is veel aandacht voor de biodiversiteit maar ook de mens werd niet vergeten”, zei burgemeester Peter Roose in zijn inhuldigingswoordje. “In het bijzonder de problematiek van het psychosociale welzijn van elke inwoner en bezoeker van het park. De serviceclub Soroptimist Veurne-Westhoek plantte er een grote moeraseik. Deze boom moet de aandacht trekken van de bezoeker op de problematiek van het partnergeweld.”

Kleurentapijt

De verschillende Ferm-afdelingen van Groot-Veurne kozen het park ook uit voor de creatie van een troostplek. 150 bloembollen moeten straks voor een prachtig kleurentapijt zorgen. De officiële opening van het tweede luik van het Vaubanpark kon maandagnamiddag 1 mei rekenen op een grote belangstelling. Lekkere ijsjes, een springkasteel, een bijengolf, en de tentoonstelling ‘To Bee or not to Bee’ waren publiektrekkers. Na afloop van de inhuldiging kregen de buurtbewoners en de bezoekers van het park een gratis drankje dat door het stadsbestuur werd aangeboden. (JT)