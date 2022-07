Varkensmonument krijgt nieuwe look en verhuist naar zijmuur parochiekerk Wingene

De gedenkplaat met opschrift ‘oude Vikkemarkt’ is verhuisd naar de zijmuur van de parochiekerk in Wingene. Voordien was de gedenkplaat op de hoek van de Markt en het Guido Gezelleplein terug te vinden.

Als onderdeel van het cultuurproject ‘Zwings’ in 2004 werd als aandenken aan de vroegere Vikkemarkt, aan de voorgevel van de woning op de hoek van de Markt en het Guido Gezelleplein een gedenkplaat geplaatst met drie in inox gelaserde varkensfiguren. Naar aanleiding van de sloop van de woning, om er een nieuw appartementsgebouw te bouwen, werd de gedenkplaat tijdelijk weggehaald.

Korteketenmarkt avant la lettre

“De vroegere gedenkplaat werd inmiddels kunstig creatief in duurzaam materiaal geüpdatet door het gemeentelijk Team Interne Werken en op een sokkel geplaatst”, vertelt burgemeester Lieven Huys (CD&V).

“Het nieuwe monument krijgt nu op diezelfde marktplaats van vroeger een prominente plaats aan de zijmuur van de kerk. Die oude Vikkemarkt was bij nader inzien een korteketenmarkt avant la lettre, maar dan specifiek voor varkens.”

Hoopvolle toekomst

Volgens landbouwschepen Hedwig Kerckhove (CD&V) is de timing van de nieuwe setting niet toevallig, nu de stikstofproblematiek volop in de actualiteit zit. “We willen hiermee nog eens het belang van de varkenshouderij voor onze gemeente onderstrepen”, weet de schepen.

“Wingene telt 263 landbouwbedrijven, waarvan 102 actief in de varkenshouderij. Dat is goed voor samen 140.000 varkens. De nieuwe gedenkplaat is fris en blinkt. We hopen dat het nieuwe varkensmonument een symbool kan worden voor een hoopvolle en duurzame toekomst voor al onze boeren.”