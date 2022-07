Varkens krijgen laatste groet van actievoerders aan slachthuis in Torhout

Aan het slachthuis Van Hoornweder in de Vredelaan in Torhout hebben actievoerders van dierenrechtenorganisaties Animal Rights en GAIA donderdagvoormiddag een laatste groet gebracht aan varkens die er geslacht worden.

De actievoerders doken totaal onaangekondigd aan het slachthuis van Torhout op, gewapend met vlaggen en spandoeken. Bij een wachtende vrachtwagen, gaven de actievoerders de varkens nog een laatste aai, vooraleer ze geslacht zouden worden.

Bijtwonden

“We stelden vast dat sommige varkens bijtwonden vertoonden”, duidt Michel Vandenbosch van GAIA, die aanwezig was aan het slachthuis.

“Het doel van deze actie is om voorbijgangers en de mensen in het algemeen, er attent op te maken dat dit hier gebeurt en hen tot nadenken te stemmen. En we zitten ook met vragen omtrent de omstandigheden waarop de dieren worden verdoofd en het vervoer.”

Eresaluut

“Het is eigenlijk een eresaluut aan deze varkens, die hun leven opofferen voor massaconsumptie. Wij hopen echt dat mensen twee keer gaan nadenken als ze nog eens een stukje varkensvlees in de supermarkt kopen.” (EV)