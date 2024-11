Vanessa (45) kroont zich tot kampioene op gezelschapsspellentornooi: “Dagelijks speel ik een spel”

Vanessa Verdonck (45) schreef deze maand het derde gezelschapsspellentornooi van De Pionne op haar naam. “Dagelijks speel ik voor kortere of langere tijd een spelletje”, vertelt ze.

“De spelmiddag in Duin en Zee bestond uit drie rondes”, schetst Vanessa Verdonck, die in Zandvoorde woont. “Vier spelfanaten wonnen alle rondes, maar mijn puntentotaal lag het hoogst. Dat leverde me de titels van Beste speler van het tornooi en Beste speler van De Pionne op. Verspreid over Vlaanderen worden regelmatig dergelijke tornooien georganiseerd. In mijn thuisstad had gezelschapsspellenclub De Pionne alles mooi in elkaar gestoken. Er stonden spellen in meerdere zalen. Eten en drinken ontbraken niet en de prijzentafel was niet te versmaden. Alle aanwezigen keerden trouwens huiswaarts met een gezelschapsspel.”

OKAN

“Er hoeft voor mij geen tornooi te zijn om een gezelschapsspel te spelen. Dagelijks speel ik voor korte of langere tijd een spelletje. Ik neem er zelfs altijd eentje mee in mijn handtas. Als OKAN-leerkracht in het onderwijs voor anderstaligen komt een gezelschapsspel soms van pas om bepaalde begrippen te verduidelijken. In samenwerking met hogeschool VIVES loopt momenteel zelfs een onderzoek hoe bestaande spellen aangepast kunnen worden voor een bepaalde doelgroep. Tot die doelgroep behoren anderstalige jongeren, mensen in een psychiatrisch centrum, ….”

“Mijn liefde voor deze originele ontspanning ontstond toen mijn twee zonen nog klein waren. Ik kocht de spellen tweedehands of online. Onder de kerstboom lag steevast één gezelschapsspel. We speelden altijd in gezinsverband. Zo dikte de liefde voor spelletjes aan, net als de collectie.”

Top drie

“De evolutie werd nog versterkt toen mijn man Michaël Lecleir net zo’n grote slokop op vlak van gezelschapsspellen bleek te zijn. Ondertussen is de wandkast volledig gevuld met een waaier aan spellen, die we vaak met dezelfde vrienden spelen, waarbij we steevast afsluiten met een partijtje manillen. Mijn persoonlijke top drie? De bordspellen Azul, 7 Wonders, dat zich afspeelt in de oudheid, en Wingspan. In dit tactisch spel staan vogels centraal”, besluit Vanessa Verdonck. (BVO)