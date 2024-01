Vanavond start 24-urenstaking in gevangenissen om overbevolking aan te klagen: “Onmenselijke leef- en werkomstandigheden”

De 24 urenstaking in de Belgische gevangenissen start vandaag om 22 uur en duurt tot vrijdag 22 uur. Ook in Brugge en Ieper sluiten de cipiers zich aan bij de staking om de overbevolking aan te klagen. “De stakingsbereidheid is groot”, zo melden ACV en VSOA.

De vakbonden verwijzen naar de sterke stijging van het aantal gedetineerden en geïnterneerden, maar ook een stijgend aantal gevallen van agressie. De totale bevolking van de Belgische gevangenissen komt in de buurt van 12.000 personen, of zowat 1.300 meer dan de capaciteit toelaat.

Voor de bonden zijn de oplossingen die de overheid voorstelt “na twee jaar nog steeds niet voldoende”. Daardoor moet het personeel werken in “onaanvaardbare omstandigheden” en de gedetineerden leven daardoor in “erbarmelijke levensomstandigheden”.

Job aantrekkelijker maken

“De staking valt voor het grootste gedeelte op 12 januari want deze maand moeten we ook de 12.000ste gedetineerde herbergen”, zegt Eddy De Smedt van VSOA. “De overbevolking doet de gevangenissen uit hun voegen barsten en dat is met onmenselijke leefomstandigheden voor onze gedetineerden. De stakingsbereidheid is heel groot”, benadrukt De Smedt. Hij voegt eraan toe dat agressie het gevolg is en personeelsleden het slachtoffer zijn. “Het is hoognodig om de job aantrekkelijker te maken om gemakkelijker personeel in onze instellingen te krijgen, want ook het personeelstekort blijft een issue. Dat tekort heeft tot gevolg dat de verlofachterstand ook constant toeneemt, met als gevolgd dat er voor het ogenblik 600.000 dagen achterstand is. Van een humane detentie is geen sprake meer”, aldus De Smedt.