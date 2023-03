Vanaf nu kan je een mobiel podium huren bij gemeente Wevelgem

Sinds de zomer van 2022 beschikt Wevelgem over een eigen podium, dat werd voor het eerst gebruikt tijdens Surplatse in september. Onder meer Magriet Hermans maakte er toen gebruik van. Scholen, organisaties en lokale besturen kunnen het nu huren.

“Voordien huurden we vaak mobiele podia van buurgemeenten”, zegt schepen van feestelijkheden en evenementen Lobke Maes. “Daar stonden vanzelfsprekend kosten tegenover en waren die podia bovendien niet altijd beschikbaar. Dat wordt opgelost met een eigen podium en aangezien we dat 10 tot 15 keer per jaar huren zullen we op termijn ook kosten besparen.”

300 euro

De aankoop kost ongeveer 75.000 euro. Met de verhuur aan onderwijsinstellingen, andere openbare besturen en organisaties waarmee een convenant is afgesloten, zoals Kokopelli of Carnaval, recupereert de gemeente bovendien een deel van de aankoop. Daartoe werd een gebruikersreglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 9 maart. De huurprijs bedraagt 300 euro. Het podium is 7,5 meter breed en 6,3 meter diep, en volledig overkapt.

Aanpassing reglement mogelijk

Jelle Stragier van Groen – en oud-voorzitter van Kokopelli – vroeg zich tijdens de voorbije gemeenteraad af waarom enkel verenigingen met een convenant daarvan kunnen gebruik maken. Organisaties zoals Kokopelli hebben bovendien nood aan andere soorten podia, merkte hij terloops op. “Het reglement kan in de toekomst aangepast worden”, legt schepen Maes uit. “Bovendien kan het college van burgemeester en schepenen dit toestaan op aanvraag. We zullen het zeker evalueren maar willen nu eerst even kijken hoe de interesse evolueert.”