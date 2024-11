Van Somalië naar België: Aïsha blijft strijden tegen geweld op vrouwen

Op maandag 25 november is het Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. FMDO zet daarom vrouwenactivisten extra in de kijker die opkomen voor meer vrouwenrechten in hun thuisland en hier in België. Onder meer de Somalische Aïsha Abdi Ibrahim, die via FMDO de opleiding tot vrouwenambassadeur volgde om andere vrouwen in te lichten over en te helpen met deze thema’s.

“Geweld tegen vrouwen komt jammer genoeg in vele vormen voor. Fysiek, psychologisch, seksueel en/of economisch. Het treft miljoenen vrouwen en het staat vaak los van leeftijd, afkomst of sociaaleconomische status”, zegt Sofie Verheye, communicatieverantwoordelijke bij FMDO. “Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen is een dag van bewustwording, solidariteit en actie. Een dag waarbij ook FMDO oproept om op te staan tegen onrecht en de strijd voor een wereld waar vrouwen veilig en vrij van geweld kunnen leven.”

Aïsha Abdi Ibrahim

FMDO sprak onder meer met de Somalische Aïsha Abdi Ibrahim die sinds 2020 in Marke woont. Ze volgde in Somalië opleidingen rond klinische zorg na seksueel geweld. In haar thuisland was ze eerst gender based violence program officer voor het International Rescue Committee (IRC) en vervolgens gender based violence program manager bij het International Medical Corps (IMC) waar ze overlevenden van geweld op vrouwen hielp en samenwerkte met gemeenschappen en organisaties om die cyclus van geweld te doorbreken. Als vrijwilliger bij GAMS strijdt ze mee voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en de rest van de wereld.

“In Somalië hebben we de terroristische organisatie Al-Shabaab, je kan het vergelijken met de Taliban. Om die reden ben ik gevlucht. Zelf had ik het geluk dat mijn vader opgeleid was. Hij wou niet dat ik afhankelijk zou zijn van iemand anders. Ik was het enige meisje tussen mijn broers langs de kant van mijn moeder, maar mocht naar school en de universiteit gaan.”

“Momenteel werk ik hier in België niet aan projecten die een link hebben met Somalië. Wel heb ik contact met de verpleegsters van het IRC en IMC met wie ik in Somalië samenwerkte. Ze blijven inzetten op women friendly spaces en voorzien eerste hulp als vrouwen problemen hebben thuis. Ze sturen gericht door naar een professionele psycholoog of een advocaat als dat nodig is. Ik ben erg fier op hen.”

“Ook in België is er nog steeds ongelijkheid en discriminatie, maar het is hier meer verborgen”

“Ook in België is er nog steeds ongelijkheid en discriminatie, maar het is hier meer verborgen. Je hoort er via via over. Het is belangrijk om erover te blijven praten zodat dit ook hier stopt. In de strijd voor meer gelijkheid en tegen geweld is spreken het allerbelangrijkste. Zwijgen is geen oplossing, want dan kan niemand je helpen of weten waar je doorgaat.”