Van Ranst krijgt taart in het gezicht voor lezing in Brugge

Marc Van Ranst kreeg vanmorgen een taart in het gezicht net voor hij een lezing ging geven over pandemieën ter gelegenheid van Erfgoeddag.

“Deze ochtend had ik vijf minuten vertraging voor een lezing in Brugge over pandemieën ter gelegenheid van Erfgoeddag omdat een “dappere strijder” een slagroomtaart in mijn gezicht deponeerde”, meldt ‘s lands bekendste viroloog vandaag op Twitter. En hij vervolgt: “Gezicht afgeveegd en daarna mijn lezing gegeven. De rest van de taart was best lekker.”

Marc Van Ranst moest vandaag in ‘t Brugse Vrije op de Burg een lezing geven over de gelijkenissen tussen COVID-19 en de Spaanse Griep. Bij aankomst zag hij een jongeman met een pizzadoos in de handen en voor hij het wist, hing hij vol kersentaart. Van Ranst liep de man nog achterna, maar gaf het al snel op.

Gezicht afgeveegd en daarna mijn lezing gegeven. De rest van de taart was… pic.twitter.com/0cSoJHL96b — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) April 23, 2023