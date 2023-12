Van Dina tot Annabelle, Lenke, Fälke en Léonie

In Esen mochten we onlangs een meervoudig viergeslacht fotograferen. Dina Delepierre (81) is de stammoeder die een eerste viergeslacht vormt met haar dochter Nicole D’Haeyere (58, Esen), haar kleindochter Sharon Persyn (32, Esen) en achterkleindochter Annabelle De Haese (17 maanden).

Een tweede viergeslacht bestaat uit Dina Delepierre met dochter Magda D’Haeyere (56, Houthulst), kleindochter Charlotte Castryck (35, Houthulst) en achterkleindochter Lenke Declerck (7). Een derde viergeslacht bestaat uit Dina Delepierre, Magda D’Haeyere, Charlotte Castryck en achterkleindochter Fälke Declerck (5). Dan is er nog een vierde viergeslacht met Dina Delepierre, Magda D’Haeyere, Eline Castryck (28, Houthulst) en achterkleinkindje Léonie Viaene die 11 maanden oud is. (foto ACK)