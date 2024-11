Van Christophe Verholle tot Alexander Doom, dit zijn de genomineerden voor de Roeselare Awards

Op zaterdag 25 januari 2025 is er een nieuwe editie van de Roeselare Awards. Deze week werden de genomineerden voor de Persoonlijkheid van het Jaar bekendgemaakt.

De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar (2024) extra in the picture bracht.De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen: inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang, maatschappelijke toewijding ….. Door zijn/haar uitzonderlijke prestaties in één of meerdere van die domeinen bracht hij/zij de stad mede uitzonderlijk in het voetlicht.

De 10 genomineerden zijn:

Yves Olivier, zorgde met Koninklijke automobielclub Midden Vlaanderen dat A&D Omloop van Vlaanderen 2025 opnieuw in divisie 1 van het rallykampioenschap werd opgenomen.

Hockey Rangers Roeselare, hebben hockey in de regio op de kaart gezet door van scratch in enkele jaren een dynamische en professionele club op poten te zetten.

Reinout Van Zandycke (Exposure), veel gevraagd expert politieke communicatie in de nationale media.

De Mooimakers, Roeselaars initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Cartoonist Steven Lectrr Degryse, won in oktober een prestigieuze Europese prijs met de cartoon die hij maakte nav het overlijden van Navalny (European Cartoon Award).

Alexander Doom, wereldkampioen 400 m indoor.

Christophe Verholle won The Voice van Vlaanderen.

Patricia Kargbo, actrice in Chantal en Nonkels.

Elke Timperman, Europees kampioene Gran Fondo.

Yves Ngabu, WBC Wereldkampioen boksen.

Via een online- (website) en printpoll (De Zondag, De Weekbode) worden van 2 december tot 31 december 2024 de 10 genomineerden tot 3 slotgenomineerden herleid. Men mag maximaal drie keer een stem uitbrengen, via socials/website en de stemformulieren in de Weekbode en de Zondag van respectievelijk 5 en 8 december.

Begin januari worden dan de drie slotgenomineerden bekend gemaakt. Op het gala in het Fabriekspand 25/01/2025 wordt de uiteindelijke winnaar uit de drie slotgenomineerden persoonlijkheid door de aanwezigen via een stemming verkozen.