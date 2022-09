Vakantieverblijfcentrum De Zeekameel in Lombardsijde investeert in energiebesparing

Zeventien jaar geleden, op zeven juli 2005, gingen Lieselotte Cavyn (43) en Bart Soete (47) een nieuwe uitdaging aan. Nadat ze eerder Frituur Bart en De Bierpompe in Westende uitbaatten, zwaaiden ze de deuren open van het vakantieverblijfcentrum De Zeekameel in het centrum van Lombardsijde. Intussen hebben ze heel wat geïnvesteerd, onder meer in energiebesparende maatregelen.

“De wissel en de nieuwe uitdaging waren een heel bewuste keuze, want onze dochter werd in 2003 geboren en we wilden voor het welzijn van ons kind iets anders doen. Het is dus het vakantieverblijfcentrum geworden. Aangezien er heel wat kinderen met zeeklassen komen logeren, is het een goede keuze gebleken”, zegt Lieselotte. Het eerste jaar van de opening waren er 28 van de 38 kamers klaar, maar intussen is er heel wat veranderd en werd er ook heel wat geïnvesteerd in comfort en energiebesparende maatregelen. Het voornaamste cliënteel van het vakantieverblijfcentrum De Zeekameel zijn zeeklassen, sportgroepen en families. Die komen uit alle regio’s en meestal gaat het om groepen. Er is verblijf mogelijk voor 135 personen. “Groepen kunnen zelf activiteiten organiseren tijdens hun verblijf”, zegt Lieselotte. “We hebben zaal Utopia, die plaats biedt aan 80 personen, dat is de recreatieruimte voor groepen. Daarnaast is er ook nog zaal Gerard, waar 120 mensen in terechtkunnen. Deze zaal wordt meestal gebruikt voor rouwmaaltijden en bijeenkomsten van de plaatselijke verenigingen.”

Duinendal

Er is ook nog het vakantiehuis Duinendal in de Essex Scottishlaan. Daar kunnen 32 personen terecht in 8 kamers van 4 personen. Wat de energiebesparende maatregelen betreft, is er geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp. “Iedereen is hier welkom en voelt zich hier thuis”, geeft Lieselotte nog mee, “en wat essentieel is voor de kinderen, is dat ze hier belangrijke dingen en waarden ontdekken tijdens hun verblijf. Ze kunnen hier afkicken van sociale media, hebben meer sociaal contact en ontdekken ook wat zelfredzaamheid is. Wij werken heel graag met kinderen en senioren en dat voelen ze ook aan.”

De Zeekameel is gelegen langs de Lombardsijdelaan 235 in Lombadsijde. Meer over De Zeekameel is te vinden op www.dezeekameel.be.